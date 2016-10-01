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HR1962/92
Délicieux gâteaux maison, petits gâteaux et bien plus encore
Préparez une délicieuse pâte maison pour tout genre de gâteau, de petit gâteau ou de crêpe à l’aide de l’accessoire pour batteur offert avec votre mélangeur à main Speedtouch de la collection Philips Avance.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Accessoire pour batteur
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Simple clipsage, assemblage instantané du mixeur plongeant Avance SpeedTouch
Grâce aux fouets en inox de grande qualité de l'accessoire batteur pour le mixeur plongeant Philips Avance SpeedTouch, vous pouvez mélanger la pâte à gâteau, la pâte à muffins et la pâte à crêpes en toute facilité. Vous pouvez également battre rapidement la crème et les œufs.
Pour de délicieux gâteaux faits maison
Pour des petits gâteaux légers et moelleux
Pour une pâte permettant de réaliser des crêpes moelleuses
Conçu avec soin pour une manipulation facile
Compatible lave-vaisselle
Compact et léger
Pays d'origine
Accessoires
Design
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
Développement durable
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