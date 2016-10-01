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      Avance Collection Accessoire pour batteur

      HR1962/92

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Délicieux gâteaux maison, petits gâteaux et bien plus encore

      Préparez une délicieuse pâte maison pour tout genre de gâteau, de petit gâteau ou de crêpe à l’aide de l’accessoire pour batteur offert avec votre mélangeur à main Speedtouch de la collection Philips Avance.

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      Avance Collection Accessoire pour batteur

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      Avance Collection
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      Avance Collection

      Accessoire pour batteur

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      Délicieux gâteaux maison, petits gâteaux et bien plus encore

      Toutes vos recettes favorites sur simple pression d’un bouton

      • Accessoire pour HR167x et HR168x

      Simple clipsage, assemblage instantané du mixeur plongeant Avance SpeedTouch

      Simple clipsage, assemblage instantané du mixeur plongeant Avance SpeedTouch

      Fouets en inox de grande qualité

      Grâce aux fouets en inox de grande qualité de l'accessoire batteur pour le mixeur plongeant Philips Avance SpeedTouch, vous pouvez mélanger la pâte à gâteau, la pâte à muffins et la pâte à crêpes en toute facilité. Vous pouvez également battre rapidement la crème et les œufs.

      Pour de délicieux gâteaux faits maison

      Pour de délicieux gâteaux faits maison

      Pour des petits gâteaux légers et moelleux

      Pour des petits gâteaux légers et moelleux

      Pour une pâte permettant de réaliser des crêpes moelleuses

      Pour une pâte permettant de réaliser des crêpes moelleuses

      Conçu avec soin pour une manipulation facile

      Conçu avec soin pour une manipulation facile

      Compatible lave-vaisselle

      Compatible lave-vaisselle

      Compact et léger

      Compact et léger

      Spécificités Techniques

      • Pays d'origine

        Pays de fabrication
        Europe

      • Accessoires

        Inclus
        Batteur

      • Design

        Couleur
        Noir

      • Caractéristiques générales

        Caractéristiques du produit
        Compatible lave-vaisselle

      • Finition

        Matériau des accessoires
        Plastique SAN

      • Entretien

        Deux ans de garantie internationale
        Oui

      • Développement durable

        Emballage
        >90 % de matériaux recyclés
        Manuel d'utilisation
        100 % de papier recyclé

      Badge-D2C

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