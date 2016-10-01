Délicieuse purée de pommes de terre maison et bien plus encore

Préparez de délicieuses purées de pommes de terre maison, des purées de légumes lisses et des purées veloutées pour bébés, à l’aide de l’accessoire à pilon à pommes de terre, offert avec votre mélangeur à main Speedtouch de la collection Philips Avance.