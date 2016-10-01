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HR1965/92
Délicieuse purée de pommes de terre maison et bien plus encore
Préparez de délicieuses purées de pommes de terre maison, des purées de légumes lisses et des purées veloutées pour bébés, à l’aide de l’accessoire à pilon à pommes de terre, offert avec votre mélangeur à main Speedtouch de la collection Philips Avance.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Pilon à pommes de terre
total
recurring payment
Simple clipsage, assemblage instantané du mixeur plongeant Avance SpeedTouch
Pour de délicieuses purées et bien plus encore
Conception ergonomique pour une utilisation en toute simplicité
Compatible lave-vaisselle
Compact et léger
Pays d'origine
Accessoires
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
Développement durable
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