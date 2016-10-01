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      Avance Collection Pilon à pommes de terre

      HR1965/92

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Délicieuse purée de pommes de terre maison et bien plus encore

      Préparez de délicieuses purées de pommes de terre maison, des purées de légumes lisses et des purées veloutées pour bébés, à l’aide de l’accessoire à pilon à pommes de terre, offert avec votre mélangeur à main Speedtouch de la collection Philips Avance.

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      Avance Collection Pilon à pommes de terre

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      Avance Collection
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      Avance Collection

      Pilon à pommes de terre

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      Délicieuse purée de pommes de terre maison et bien plus encore

      Toutes vos recettes favorites sur simple pression d’un bouton

      • Accessoire pour HR167x et HR168x

      Simple clipsage, assemblage instantané du mixeur plongeant Avance SpeedTouch

      Simple clipsage, assemblage instantané du mixeur plongeant Avance SpeedTouch

      Pour de délicieuses purées et bien plus encore

      Pour de délicieuses purées et bien plus encore

      Conception ergonomique pour une utilisation en toute simplicité

      Conception ergonomique pour une utilisation en toute simplicité

      Compatible lave-vaisselle

      Compatible lave-vaisselle

      Compact et léger

      Compact et léger

      Spécificités Techniques

      • Pays d'origine

        Pays de fabrication
        Europe

      • Accessoires

        Inclus
        Presse-purée

      • Caractéristiques générales

        Caractéristiques du produit
        Compatible lave-vaisselle

      • Finition

        Matériau des accessoires
        Plastique SAN

      • Entretien

        Deux ans de garantie internationale
        Oui

      • Développement durable

        Emballage
        >90 % de matériaux recyclés
        Manuel d'utilisation
        100 % de papier recyclé

      Badge-D2C

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