Collection Avance

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  • Plus de sortes de pâtes fraîches maison
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Collection AvanceKit d'accessoires pour machine à pâtes et nouilles

HR2491/00

Plus de sortes de pâtes fraîches maison
Vous avez envie de différents types de pâtes maison préparées en toute simplicité ? Ces disques ont été spécialement conçus pour la machine à pâtes Philips Avance. Ainsi, il est encore plus simple que jamais de préparer des pâtes fraîches maison.
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Accessoire pour machine à pâtes Avance

Plus de sortes de pâtes fraîches maison

  • Macaroni et Rigatoni

  • Disque de forme Macaroni

  • Disque de forme Rigatoni

2 disques de forme fournis : Macaroni et Rigatoni

La boîte contient 2 disques de forme : Macaroni et Rigatoni. Pour obtenir les pâtes de la forme de votre choix, il vous suffit de fixer l'un d'eux à votre machine à pâtes. C'est elle qui fait tout le travail. Savourez des pâtes fraîches maison en toute simplicité !

Des disques spécialisés pour obtenir des pâtes parfaitement régulières

Les disques de forme sont conçus avec des trous d'extrusion au design exclusif, pour des résultats lisses et réguliers.

Lame au design exclusif pour des formes optimales

La lame au design exclusif permet d'obtenir des pâtes de forme optimale.

Spécificités Techniques

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