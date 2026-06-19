Collection Avance

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HR2491/00
Macaroni et Rigatoni
Disque de forme Macaroni
Disque de forme Rigatoni
La boîte contient 2 disques de forme : Macaroni et Rigatoni. Pour obtenir les pâtes de la forme de votre choix, il vous suffit de fixer l'un d'eux à votre machine à pâtes. C'est elle qui fait tout le travail. Savourez des pâtes fraîches maison en toute simplicité !
Les disques de forme sont conçus avec des trous d'extrusion au design exclusif, pour des résultats lisses et réguliers.
La lame au design exclusif permet d'obtenir des pâtes de forme optimale.
Notation globale