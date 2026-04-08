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Vous avez envie de différents types de pâtes maison préparées en toute simplicité ? Ces disques ont été spécialement conçus pour la machine à pâtes Philips Avance. Ainsi, il est encore plus simple que jamais de préparer des pâtes fraîches maison.
Tout (3)
Puis-je faire sécher et conserver les pâtes faites avec ma machine à pâtes Philips ?
Comment préparer des pâtes sans gluten dans ma machine à pâtes Philips ?
Comment reconnaître une consistance de pâte parfaite avec la machine à pâtes Philips
Les pâtes préparées avec ma machine à pâtes Philips cassent facilement.
Les pâtes ne sortent pas ou pas assez de ma machine à pâtes Philips.
Ma machine à pâtes Philips ne fonctionne pas/a cessé de fonctionner
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