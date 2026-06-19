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  • De délicieuses pâtes fraîches sans aucun ennui.
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Série 7000Machine à pâtes

HR2665/93

De délicieuses pâtes fraîches sans aucun ennui.
Remettez les pâtes maison au menu avec l'appareil Philips série 7000. Obtenez une finition lisse et souple grâce à la technologie ProExtrude et savourez de délicieuses pâtes avec des fonctions de mélange et de pesage automatiques parfaites, en moins de 10 minutes*.
Voir tous les avantages

Pratique pour des pâtes savoureuses en moins de 10 min*

De délicieuses pâtes fraîches sans aucun ennui.

  • Technologie ProExtrude

  • Technologie de pesage automatique

  • 8 disques

  • 200 W

  • Noir

Technologie ProExtrude pour une texture lisse et élastique

Technologie ProExtrude pour une texture lisse et élastique

Cette technologie unique associe un moteur puissant, une palette de mélange en métal et un panneau avant également en métal pour une texture lisse, quelle que soit la forme de pâtes que vous choisissez.

Technologie de mélange parfaite pour une pâte parfaite

Technologie de mélange parfaite pour une pâte parfaite

La conception optimisée du compartiment de mélange et la puissante barre de mélange métallique permettent d'obtenir une pâte uniforme, préparée avec précision à chaque fois.

Conseils pour un bon rapport liquide/farine

Conseils pour un bon rapport liquide/farine

La balance intégrée calcule la quantité de liquide à ajouter au type de farine de votre choix, pour des résultats parfaits à chaque fois !

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. temps de préparation pour 250 g de pâtes (2 à 3 portions).

  2. Estimation de portion basée sur 800 g de pâtes.

  3. Le nombre de disques de forme peut varier selon le modèle.

  4. comparaison entre des pâtes préparées avec 100 g de farine de blé et des pâtes préparées avec 100 g de farine de lupin, de lentille ou de haricot blanc.