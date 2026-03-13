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Série 7000 Machine à pâtes

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Recipe book Philips Pasta Maker 7000 Series HR2665 - English; French; Dutch

  • PDF file, 24.6 MB
  • 13 March 2026

03_EDC_HR266x - English (US)

  • PDF file, 634.6 kB
  • 13 March 2026

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