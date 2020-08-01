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Arrêté

Collection VivaPresse-agrumes

HR2744/40

4.3
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit
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Le presse-agrumes Philips HR2744/40 aux couleurs vives est équipé d'un sélecteur de pulpe réglable pour donner à votre jus la quantité de pulpe qui vous convient.
Voir tous les avantages

Presse-agrumes pour des jus avec ou sans pulpe

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  • 0,6 l

  • 25W

  • Sélecteur de pulpe

  • Auto reverse

Sélecteur de pulpe

Sélecteur de pulpe

Pour un jus avec ou sans pulpe.

Pichet de 600 ml

Pichet de 600 ml

Conservez toute la fraîcheur de vos jus grâce à ce pichet.

Design compact

Grâce à son design compact, l'appareil est facile à ranger dans les espaces et les placards de taille réduite.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

01/08/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Βρήκα λύση και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον στίφτη

Γιατί έκανα τη δουλεία μια χαρά και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον τσίφτη όταν έσπασε το δοχείο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης

27/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Επιλογή με αίσθημα ικανοποίησης.

Δυνατό, γρήγορο, σχεδόν "αθόρυβο", με εξαιρετική δυνατότητα επιλογέα πολτού ο οποίος λειτουργεί αποτελεσματικότατα.

Avantages

Επιλογέας πολτού. Αποθήκευση καλωδίου.

Cet avis a été rédigé pour Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης

Cet avis a été rédigé pour Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης

01/06/2017

Portugal

Portugal

Facil utilização e rápido na execução

[Employee of philipsglobal] Para quem gosta de sumo de laranja e limão e não gosta de perder tempo este é o um otimo espremedor rápido e eficaz, se nos descuidamos só fica o vidrado dos citrinos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Colecção Viva HR2744/90 Espremedor citrinos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Colecção Viva HR2744/90 Espremedor citrinos

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