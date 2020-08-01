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Arrêté
0,6 l
25W
Sélecteur de pulpe
Auto reverse
Pour un jus avec ou sans pulpe.
Conservez toute la fraîcheur de vos jus grâce à ce pichet.
Grâce à son design compact, l'appareil est facile à ranger dans les espaces et les placards de taille réduite.
4.3
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Kyblaw
01/08/2020
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Βρήκα λύση και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον στίφτη
Γιατί έκανα τη δουλεία μια χαρά και δεν χρειάστηκε να πετάξω τον τσίφτη όταν έσπασε το δοχείο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης
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Megaron
27/04/2020
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Επιλογή με αίσθημα ικανοποίησης.
Δυνατό, γρήγορο, σχεδόν "αθόρυβο", με εξαιρετική δυνατότητα επιλογέα πολτού ο οποίος λειτουργεί αποτελεσματικότατα.
Avantages
Επιλογέας πολτού. Αποθήκευση καλωδίου.
Cet avis a été rédigé pour Συλλογή Viva HR2744/40 Στίφτης
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Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Facil utilização e rápido na execução
[Employee of philipsglobal] Para quem gosta de sumo de laranja e limão e não gosta de perder tempo este é o um otimo espremedor rápido e eficaz, se nos descuidamos só fica o vidrado dos citrinos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Colecção Viva HR2744/90 Espremedor citrinos
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