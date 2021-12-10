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450 W
5 vitesses + fonction Turbo
Gris cachemire
Le fouet exclusif de forme conique incorpore un maximum d'air, pour une texture aérée et une pâte à gâteau lisse
Le puissant moteur de 450 W pétrit les pâtes les plus résistantes.
Le grand choix de vitesses permet de contrôler de manière optimale le mélange.
4.7
sur 6
50
Avis
96%
recommandent ce produit
Philips 2021
10/12/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
Muito prática, funcional gosto muito de trabalhar
A qualquer pessoa, fiquei bem servida. Tem um bater silencioso e os bolos ficam tão fofos.
Avantages
Muito funcional
Contre
Não tem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Claro_
07/12/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
Compacta, potente e durável
Tenho uma cozinha pequena e andava à procura de uma espécie de robô de cozinha mas compacto. Fiquei muito agradada com o produto. Tem força até para amassar a massa mais chata para fazer pão
Avantages
Fácil guardar, amassa bem a farinha para pao
Contre
Ter que estar sempre presente enquanto confecciona/ segurar a taça onde está a trabalhar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira
kzero
03/12/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
Esta maquina é imbatível
Acreditem que já tive varias batedeiras, mas como está nunca, claras em castelo com esta "menina " é em segundos, não gastem dinheiro em outras comprem esta e não se vão arrepender...É uma Maquina de fazer bolos!
Avantages
Potência e o peso.
Contre
não ter suporte, mas como eu já tive outras marcas fiquei com o suporte das antigas.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Permet de monter 4 blancs en neige