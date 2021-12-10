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  • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
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Série 5000Batteur

HR3740/00

4.7
| (50) Avis | 96% recommandent ce produit
Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieuses pâtisseries et des pains pour toute la famille. La technologie de mélange à cône d'air réduit les temps de fouettage et permet d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Son puissant moteur de 450 W pétrit les pâtes les plus résistantes.
Voir tous les avantages

Jusqu'à 25 % plus rapide* grâce au moteur puissant de 450 W

Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

  • 450 W

  • 5 vitesses + fonction Turbo

  • Gris cachemire

Fouet de forme conique pour incorporer un maximum d'air

Fouet de forme conique pour incorporer un maximum d'air

Le fouet exclusif de forme conique incorpore un maximum d'air, pour une texture aérée et une pâte à gâteau lisse

Moteur de 450 W pour pétrir les pâtes les plus résistantes

Moteur de 450 W pour pétrir les pâtes les plus résistantes

Le puissant moteur de 450 W pétrit les pâtes les plus résistantes.

5 vitesses pour un meilleur contrôle

5 vitesses pour un meilleur contrôle

Le grand choix de vitesses permet de contrôler de manière optimale le mélange.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.7

sur 6

50

Avis

96%

recommandent ce produit

10/12/2021

Portugal

Portugal

Muito prática, funcional gosto muito de trabalhar

A qualquer pessoa, fiquei bem servida. Tem um bater silencioso e os bolos ficam tão fofos.

Avantages

Muito funcional

Contre

Não tem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira

07/12/2021

Portugal

Portugal

Compacta, potente e durável

Tenho uma cozinha pequena e andava à procura de uma espécie de robô de cozinha mas compacto. Fiquei muito agradada com o produto. Tem força até para amassar a massa mais chata para fazer pão

Avantages

Fácil guardar, amassa bem a farinha para pao

Contre

Ter que estar sempre presente enquanto confecciona/ segurar a taça onde está a trabalhar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira

03/12/2021

Portugal

Portugal

Esta maquina é imbatível

Acreditem que já tive varias batedeiras, mas como está nunca, claras em castelo com esta "menina " é em segundos, não gastem dinheiro em outras comprem esta e não se vão arrepender...É uma Maquina de fazer bolos!

Avantages

Potência e o peso.

Contre

não ter suporte, mas como eu já tive outras marcas fiquei com o suporte das antigas.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 5000 HR3740/00 Batedeira

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