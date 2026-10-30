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Secondes
Un rasage net qui préserve la peau
Les têtes de rechange du rasoir pour tête Pro sont dotées de 36 lames ComfortCut auto-affûtées en acier suédois. Il vous suffit de les remplacer tous les 6 mois pour obtenir un rasoir comme neuf, au meilleur de ses performances. Les têtes HS740 conviennent aux rasoirs HS5980, HS7980 et HS9980.
Produit Philips authentique
Compatibles avec les modèles HS5980, HS7980 et HS9980
Lames ComfortCut
Système de rasage antirouille
Le rasoir pour tête Pro Philips est conçu pour un rasage de près agréable pour la peau. C'est l'outil idéal pour les personnes qui veulent afficher une apparence soignée, gagner en confiance et affirmer pleinement leur personnalité.
Obtenez un rasage net et confortable avec ce rasoir Philips. Les 36 lames ComfortCut de ce rasoir électrique coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau pour un résultat lisse et régulier.
Les lames du rasoir pour tête Pro Philips sont fabriquées en acier suédois de qualité chirurgicale, résistant à la corrosion et respectueux de la peau.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.6
sur 6
376
Avis
95%
recommandent ce produit
ARMAGUEDON
30/10/2026
France
Acheteur vérifié
TONDEUSE EXTRAORDINAIRE ,TOUS LES 15 JOURS J AI LA TËTE RASEE DE PRES EN 2 MINUTES ET UNE FACILITE INCROYABLE .LE TOP DU TOP
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe
Date d'utilisation 2026-09-16
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe
Date d'utilisation 2026-09-16
Ceedees
20/08/2026
France
Acheteur vérifié
Super produit
Super rasoir de tête, le meilleur que j'ai pu tester à ce jour. Le système de nettoyage est extrêmement bien pensé et la coupe est parfaite, sans irritation de la peau.
Avantages
Nettoyage facile, coupe parfaite, bonne autonomie
Contre
Tarif un peu élevé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe
Date d'utilisation 2026-07-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe
Date d'utilisation 2026-07-01
BUG TOF
19/08/2026
France
Acheteur vérifié
tondeuse tête
Très très bon produit je recommande et prix correct
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoir haute performance avec 90 min d'autonomie
Date d'utilisation 2026-07-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoir haute performance avec 90 min d'autonomie
Date d'utilisation 2026-07-15
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.
Source : Euromonitor International Limited, volume au détail, conformément à la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, études réalisées en octobre 2024.