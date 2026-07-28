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Ce produit
Head Shaver Pro 5000 Series
Rasoir Essential avec lames ComfortCut
CHF 80.00
HS740 Blade Refill
Têtes de rasage électrique de rechange
CHF 39.90
80.00 CHF
80.00 CHF
Tête flexible à 360°
Lames ComfortCut
Capteur PowerAdapt
Design ergonomique
Le rasoir Philips Head Shaver Pro Series 5000 est conçu pour un rasage de près agréable pour la peau. C'est l'outil idéal pour les personnes qui veulent afficher une apparence soignée, gagner en confiance et affirmer pleinement leur personnalité.
L'unité entièrement flexible pivote à 360° pour épouser les contours de la tête et offrir un contact optimal avec la peau, même dans les zones difficiles, évitant ainsi les pics de pression excessifs susceptibles de causer inconfort et irritation.
Obtenez un rasage net et confortable avec ce rasoir Philips. Les 36 lames ComfortCut de ce rasoir électrique coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau pour un résultat lisse et régulier.
4.6
sur 6
304
Avis
97%
recommandent ce produit
ebr552
28/07/2026
France
Acheteur vérifié
A acheter sans soucis
Très bon rasoir pour crâne et barbe Pour ma part sur peau sèche sans aucune imitation
Avantages
Efficace
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoir haute performance avec 90 min d'autonomie
Date of Use 2026-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Rasoir haute performance avec 90 min d'autonomie
Date of Use 2026-06-01
Gfly30
18/07/2026
France
Acheteur vérifié
Vraiment super, j'ai attendu trop longtemps.
Même quand il y a 2mm, peut etre un peu plus;, ce la passe/ Un epu de patience, mais plsu rapide que je ne le pensais, et hop.. fini. Ensuite la sensation est très agréable... Vraiement bon produit. Faciel à rincer àl'eau, tiens la charge trè slongtemps...
Avantages
Rapide et résultats propre
Contre
Un peu de place en valise, pas eu le souci pour le moment..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Rasoir Essential avec lames ComfortCut
Date of Use 2026-06-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Rasoir Essential avec lames ComfortCut
Date of Use 2026-06-10
marsolympe
16/07/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent appareil !!!
Tonte efficace et précise, excellente autonomie de la batterie et entretien facile et complet avec le bac inclus.
Avantages
Tout est top !!!
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe
Date of Use 2026-06-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Rasoir premium avec accessoires de luxe
Date of Use 2026-06-03
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.
Source : Euromonitor International Limited, volume au détail, conformément à la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, études réalisées en octobre 2024.
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat