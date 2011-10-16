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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
Nettoyage des surfaces visibles des dents et élimination de la plaque dentaire et interdentaire grâce à la tête active
4.7
sur 6
26
Avis
88%
recommandent ce produit
youtih
16/10/2011
France
excellent pratique et économique
Très pratique car rechargeables Très économique Très facile d'utilisation Nettoyage très simple Je recommande fortement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Häschen
09/11/2013
Deutschland
Ein tolles Produkt
Auch mit der Vorgänger Zahnbürste HX1610/02 war ich(seit 10 Jahren) immer sehr zufrieden,weil es die Kombination aus Zahn- und Zahnzwischenraum-reinigung nur bei diesem Produkt gibt.Bitte noch lange herstellen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste
Oui, je recommande ce produit
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Häschen
09/11/2013
Deutschland
Ein tolles Produkt
Auch mit der Vorgänger Zahnbürste HX1610/02 war ich(seit 10 Jahren) immer sehr zufrieden,weil es die Kombination aus Zahn- und Zahnzwischenraum-reinigung nur bei diesem Produkt gibt.Bitte noch lange herstellen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.