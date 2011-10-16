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Arrêté

Philips Sonicare SensiflexBrosse à dents rechargeable

HX1610/02

4.7
| (26) Avis | 88% recommandent ce produit
Nettoyage double action
C'est prouvé, la brosse à dents électrique Philips Sensiflex 1610 nettoie plus efficacement vos dents qu'une brosse à dents classique, et sa double action nettoyante favorise l'élimination de la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès, en surface ou au niveau des espaces interdentaires.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

La brosse à dents électrique ultime

Nettoyage double action

  • 1 mode

Des dents naturellement plus blanches

Des dents naturellement plus blanches

Nettoyage des surfaces visibles des dents

Nettoyage des surfaces visibles des dents

Nettoyage des surfaces visibles des dents et élimination de la plaque dentaire et interdentaire grâce à la tête active

Maintient une pression optimale sur les dents

Maintient une pression optimale sur les dents

Spécificités Techniques

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4.7

sur 6

26

Avis

88%

recommandent ce produit

2

16/10/2011

France

France

excellent pratique et économique

Très pratique car rechargeables Très économique Très facile d'utilisation Nettoyage très simple Je recommande fortement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

09/11/2013

Deutschland

Deutschland

Ein tolles Produkt

Auch mit der Vorgänger Zahnbürste HX1610/02 war ich(seit 10 Jahren) immer sehr zufrieden,weil es die Kombination aus Zahn- und Zahnzwischenraum-reinigung nur bei diesem Produkt gibt.Bitte noch lange herstellen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste

Oui, je recommande ce produit

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09/11/2013

Deutschland

Deutschland

Ein tolles Produkt

Auch mit der Vorgänger Zahnbürste HX1610/02 war ich(seit 10 Jahren) immer sehr zufrieden,weil es die Kombination aus Zahn- und Zahnzwischenraum-reinigung nur bei diesem Produkt gibt.Bitte noch lange herstellen!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Sensiflex HX1610/02 Wiederaufladbare Zahnbürste

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 