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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX3042/00
2 canules
Utilisez la canule standard pour un nettoyage classique. Son jet d'eau simple élimine les débris et nettoie parfaitement entre les dents.
La canule fine inclinée et la pointe de guidage facilitent le positionnement. Placez la pointe de la canule juste au-dessus du sillon gingival, appuyez légèrement, de manière à ce qu'elle soit en contact avec le sillon gingival et les dents, puis faites-la glisser d'une dent à l'autre.
Notation globale