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  • Un soin complet, même sous le sillon gingival
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regular

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Jet dentaire

HX3826/33

3.7
| (91) Avis
Un soin complet, même sous le sillon gingival
Profitez d'un soin complet avec le Power Flosser 3000 sans fil Philips Sonicare. La technologie Quad Stream améliore la santé des gencives en seulement 2 semaines. Il nettoie les espaces interdentaires et le long des gencives en profondeur, éliminant jusqu'à 99 % de la plaque dentaire tout en préservant les gencives*
Voir tous les avantages

Élimine jusqu'à 99 % de la plaque dentaire sous le sillon gingival*

Un soin complet, même sous le sillon gingival

  • Technologie Quad Stream

  • Élimine délicatement jusqu'à 99 % de la plaque dentaire sous le sillon gingival*

  • Jusqu'à 2 fois plus efficace que les brosses interdentaires pour éliminer la plaque dentaire**

  • 2 modes et 3 réglages de pression

  • Autonomie de 40 jours****

Technologie Quad Stream : élimination efficace et en douceur de la plaque dentaire

Technologie Quad Stream : élimination efficace et en douceur de la plaque dentaire

La technologie Quad Stream, grâce à sa canule unique en forme de X, permet de couvrir une plus grande surface en douceur et plus facilement. Les jets d'eau, à la fois doux et efficaces, sont orientés avec précision pour atteindre des zones inaccessibles au brossage, notamment les poches situées à 6 mm sous le sillon gingival, où la plaque dentaire peut s'accumuler. Ils éliminent en douceur et facilement jusqu'à 99 % de la plaque dentaire*.

Jusqu'à 2 fois plus efficace pour éliminer la plaque dentaire**

Jusqu'à 2 fois plus efficace pour éliminer la plaque dentaire**

Il est cliniquement prouvé que la technologie Quad Stream améliore la santé des gencives. Le Power Flosser 3000 Philips Sonicare sans fil est 2 fois plus efficace que les brosses interdentaires pour éliminer la plaque dentaire**. Améliore la santé des gencives en seulement 2 semaines**.

Réservoir d'eau de 250 ml facile à remplir pour un nettoyage complet en 60 secondes***

Réservoir d'eau de 250 ml facile à remplir pour un nettoyage complet en 60 secondes***

Le réservoir d'eau amovible de 250 ml facile à remplir contient suffisamment d'eau pour une séance complète de 60 secondes, et même jusqu'à 90 secondes en mode Deep Clean. Pas d'interruption pour faire le plein en cours de route ! Avant votre prochaine utilisation, dévissez le réservoir et remplissez-le par le haut, ou utilisez simplement l'orifice de remplissage situé sur le côté. Laissez l'orifice ouvert après utilisation pour faciliter le séchage.

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3.7

sur 6

91

Avis

14/05/2026

France

France

Très bon produit

Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.

Avantages

Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale

Contre

R.A.S

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

24/04/2024

France

France

Le Sonicare Power Flosser 3000 ! Au TOP !

Mon avis sur le Sonicare Power Flosser 3000 est qu’il a la fois surprenant et performant. Lors de mes utilisations, j’ai été surprise par la vitesse du jet et la quantité d’eau ce qui m’a valu pas mal de fou rire et de bataille d’eau dans la salle de bain, il faut un temps d’adaptation. Mais un des avantages, c’est que le jet n’est pas agressif sur mes gencives fragiles grâce à ses différents modes qui s’adaptent à nos besoins. Il est très pratique par son côté sans fil et sa zone de remplissage rapide ce qui le rend facile d’utilisation, cependant il peut être encombrant, il faut prendre le coup pour bien le manier. Concernant mes attentes au niveau du nettoyage de la plaque dentaire, je suis ravie, j’ai pu faire le test avec le produit qui détecte la plaque dentaire et je suis comblé. Cela est bien plus efficace et rapide qu’avec le fil dentaire. La canule Quad Stream est vraiment top. Pour résumé, il faut un temps d’adaptation pour manipuler confortablement le Sonicare jet dentaire 3000, mais son efficacité est indéniable. Seul point négatif est peut-être le prix, c’est un produit qui n’est pas accessible à toutes les bourses.

Avantages

- les deux buses, le sac de transport, sans fil, les différents modes,

Contre

le prix, le temps d'adaptation pour la prise en main

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

14/04/2024

France

France

Très bien

Je recommande le produit, des la première utilisation je ressens un effet bénéfique. Mes dents sont plus lisse et bien plus Propre. Il faut faire un bon brossage de dents avant. Attention il peut y avoir quelques saignements a la première utilisation vu que la pression est quand même importante. Pour un nettoyage en profondeur je valide totalement.

Avantages

Propreté

Contre

Propreté

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

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Mentions légales

  1. Étude réalisée en laboratoire, avec la canule Quad Stream dans des poches parodontales allant jusqu'à 6 mm

  2. Étude américaine portant sur 372 sujets en 2022

  3. en mode Clean

  4. pour 1 séance de nettoyage interdentaire par jour pendant 1 minute

  5. dans une étude in vitro, les résultats réels peuvent varier

  6. par rapport à un jet classique, étude réalisée en laboratoire, les résultats réels peuvent varier

  7. en mode Deep Clean