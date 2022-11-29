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HX3072/00
Pour un nettoyage interdentaire quotidien
Profitez d'un nettoyage interdentaire doux et efficace grâce à ces canules pour le Compact Flosser Philips Sonicare. La canule Standard permet d'obtenir un nettoyage précis des espaces interdentaires. La canule Comfort, avec son extrémité souple, a été conçue pour les gencives sensibles.
Pour un nettoyage quotidien
Des gencives plus saines en 4 semaines**
2 canules : N1 Standard pour le nettoyage interdentaire et N2 Comfort pour les dents et les gencives sensibles
Compatible uniquement avec les jets dentaires Compact Flosser Philips Sonicare
La canule N1 Standard est idéale pour un nettoyage quotidien complet, car elle élimine efficacement la plaque dentaire et les résidus entre vos dents et le long des gencives.
La canule N1 Standard à jet unique est idéale pour éliminer les résidus alimentaires tenaces. 97 % des utilisateurs s'accordent à dire qu'elle est efficace pour éliminer les résidus alimentaires entre les dents***.
La canule N2 Confort est dotée d'une pointe souple en caoutchouc spécialement conçue pour une utilisation sur les dents et les gencives sensibles sans transiger sur l'élimination de la plaque dentaire. 95 % des utilisateurs s'accordent à dire que cette pointe est particulièrement douce pour les gencives**.
4.0
sur 6
185
Avis
Heinza
29/11/2022
Deutschland
Cordless Power
Eine sehr gute Mundduse,top Produkt,Reinigung sehr gut.
Avantages
Großer Wasserbehälter
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß
Date of Use 2022-10-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß
Date of Use 2022-10-29
beeostlee
29/04/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Tolles Mundgefühl
Ich habe den Power Flosser von Philips nun einige Zeit im Rahmen eines Produkttests testen dürfen und bin sehr zufrieden mit der Leistung. Die Munddusche ist handlich, leicht zu befüllen und auch die beiden mitgelieferten Düsen lassen sich leicht anbringen. Sie ist dank der kabellosen Bedienung individuell einsetzbar, sogar unter der Dusche - was ich sehr praktisch finde. Da meine Zahnzwischenräume sehr eng sind, kam ich nie besonders gut mit Zahnseide zurecht. Durch den Power Flosser habe ich nun ein gutes und sauberes Mundgefühl, da er wirklich überall reinigt. Der Clean-Modus hat einen kontinuierlichen Wasserstrahl, mit dem Deep Clean Modus erhält man einen pulsierenden Wasserstrahl. Da die Stärke des Wasserstrahls auf 3 verschiedene Stufen eingestellt werden kann, komme selbst ich als sensibler Mensch gut zurecht. Die Wassermenge reicht völlig aus für die Anwendung und auch die Lautstärke des Gerätes ist in Ordnung.
Avantages
Hygienisch, tolles Design, einfache Bedienung
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz
Date of Use 2021-03-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/33 Wasser-Flosser - schwarz
Date of Use 2021-03-29
MadelineC
28/04/2022
Deutschland
Fait partie de la promotion
Sehr gute Gerät
Ich habe dieses Produkt dank Philips Tester Club zum Testen erhalten, aber dieser Faktor hatte keinen Einfluss auf meine Rezension. Anfangs war ich so aufgeregt, es auszuprobieren, dass ich die Anleitung nicht gelesen habe. Die erste Erfahrung war ein Durcheinander, ich war ganz nass auf meinem Gesicht, meiner Kleidung und auch meinem Badezimmer. Vor Philips Flosser habe ich Zahnseide verwendet, aber nicht so oft wie ich möchte, weil ich immer mein Zahnfleisch verletzen würde. Mit Philips Flosser kann ich meine Zähne nach jeder Mahlzeit reinigen, und ich habe danach keine Empfindlichkeit bemerkt. Der Wasserbehälter reicht für eine 60-sekündige Reinigung, in der alle Zahnzwischenräume gereinigt sind und am Ende ein angenehmes Reinigungsgefühl bleibt. Ich bin froh, dass ich dieses Produkt entdeckt habe und empfehle es jedem, der sich Gedanken über die Gesundheit seiner Zähne macht.
Avantages
schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß
Date of Use 2021-03-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour kabelloser Power Flosser 3000 HX3806/31 Wasser-Flosser - weiß
Date of Use 2021-03-28
dans une étude in vitro, les résultats réels peuvent varier
Dans le cadre d'une utilisation avec la canule Comfort, enquête, États-Unis, N = 109, 2023
Dans le cadre d'une utilisation avec la canule Standard, enquête, États-Unis, N = 109, 2023