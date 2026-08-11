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Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard et Confort

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Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard et Confort

HX3072/00

Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard et Confort

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Déclaration de conformité européenne - English (US)

  • PDF file, 709.8 kB
  • 11 August 2026

Déclaration de conformité britannique - English (US)

  • PDF file, 142.2 kB
  • 8 July 2026

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