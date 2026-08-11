Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Power Flosser
Toutes les séries
Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard et Confort
Assistance
HX3072/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Déclaration de conformité européenne - English (US)
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Tout (1)
Quelles sont les différences entre les canules du Power Flosser sans fil ?
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider