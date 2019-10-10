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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
1 tête de brosse
Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque le long des gencives qu'une brosse à dents manuelle.
Pour un sourire blanc éclatant
Le minuteur Quadpacer prévient lorsqu'il est temps de passer à une nouvelle zone de la bouche, tandis que le minuteur SmarTimer vous aide à atteindre le temps de brossage de deux minutes recommandé par les dentistes.
4.3
sur 6
312
Avis
91%
recommandent ce produit
Titi09
10/10/2019
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Brosse à dents efficace ,très bonne autonomie Et l inclinaison de la brossette
Contre
Bonne autonomie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique
canine
31/08/2018
France
Acheteur vérifié
excellent en tous points
je recommande vivement et je ne reviendrai pour rien au monde au brossage à la brosse à dent courante .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique
Lorenzo94
17/08/2018
France
Acheteur vérifié
Produit bien étudié et performant
Je recommande ce produit : il s arrête seul quand on arrive au terme des 2 minutes de brossage et avec sa protection on peut facilement l'emporter en voyage !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DailyClean 2100 HX3212/11 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DailyClean 2100 HX3212/11 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle