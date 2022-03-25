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Secondes
Base de charge pour brosses à dents Philips Sonicare
Cette base de charge est compatible avec la plupart des brosses à dents électriques Philips Sonicare et des appareils AirFloss.
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
HX6322/12
HX6352/11
HX6481/60
HX680Q
HX6848/98
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
HX6221/21
HX6221/22
HX684J
HX6856/29
HX962P
HX9661/02
Blanc
Pays européens
Longueur du câble : 95 CM
2 broches
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.