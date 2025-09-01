Termes recherchés

    • Technologie interactive. Un brossage plus fun et plus efficace. Technologie interactive. Un brossage plus fun et plus efficace. Technologie interactive. Un brossage plus fun et plus efficace.

      Philips Sonicare For Kids Brosse à dents électrique

      HX6322/12

      Pour prendre de bonnes habitudes bucco-dentaires en s'amusant

      • 98 % des personnes interrogées déclarent qu'il est plus facile de motiver leurs enfants à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement*
      • Surveillez la durée du brossage, même lorsque vous n'utilisez pas l'application
      • L'application interactive motive les enfants au brossage
      • Des récompenses pour les séances réussies
      Philips Sonicare For Kids Brosse à dents électrique

      For Kids
      For Kids

      Brosse à dents électrique

      Technologie interactive. Un brossage plus fun et plus efficace.

      Motivez vos enfants lorsqu'ils apprennent à se brosser les dents. La brosse à dents Philips Sonicare For Kids Connectée interagit avec une application ludique qui encourage les enfants à se brosser les dents plus longtemps et efficacement. Vos enfants s'amusent et acquièrent des techniques qui leur seront utiles tout au long de leur vie.
      Avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids, les enfants apprennent à se brosser les dents correctement de façon autonome. L'application se synchronise avec la brosse à dents de votre enfant via Bluetooth® pour montrer de bonnes techniques de brossage et suivre les performances. Les enfants peuvent voir s'ils se brossent correctement les dents et sont récompensés si c'est le cas. 98 % des parents interrogés déclarent qu'il est plus facile de motiver leurs enfants à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. Un moyen amusant d'encourager les enfants à acquérir de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire qui leur serviront toute leur vie.

      Interactivité et technologie Philips Sonicare

      La brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids rendent le brossage des dents plus amusant. Le personnage principal de l'application, l'adorable Sparkly, aime que ses dents soient propres. Les enfants prennent soin de leur Sparkly lorsque l'application les encourage à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. À chaque fois que votre enfant se brosse bien les dents, il rend son Sparkly plus heureux, et chaque séance de brossage réussie est récompensée. Les enfants peuvent déverrouiller des accessoires pour personnaliser leur Sparkly, ou ils peuvent gagner de la nourriture pour leur Sparkly, qui aime manger équilibré. Les parents peuvent même sélectionner les récompenses de l'application.

      Spécificités Techniques

      • Alimentation

        Tension
        110-220 V

      • Spécificités techniques

        Batterie
        Rechargeable
        Consommation d'énergie
        Veille sans affichage <0,5 W
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Violet

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Compatibilité

        Compatibilité Android
        • Téléphones Android
        • Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0
        Compatibilité iOS
        • iPhone 4S ou supérieur
        • iPad 3e génération ou ultérieure
        • avec système d'exploitation iOS7

      • Facile d'utilisation

        Système de tête de brosse
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Manche
        • Manche antidérapant pour une prise en main facile
        • Design ergonomique ultracompact
        Indicateur d'autonomie
        Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 manche Philips Sonicare for Kids compatible Bluetooth
        Autocollants
        • 8 autocollants pour personnaliser sa brosse à dents
        • 2 autocollants offerts
        Têtes de brosse
        • 1 Philips Sonicare For Kids standard
        • 1 Philips Sonicare for Kids compacte
        Chargeur
        1

      • Performances de brossage

        Bénéfices santé
        Pour de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire
        Performances
        75 % plus efficace*
        Minuteur
        KidTimer et QuadPacer
        Vitesse
        Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

      • Modes

        Modes de puissance
        2

      • Prise en charge logicielle

        Mises à jour logicielles
        Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Manche Sonicare for Kids
      • Tête de brosse Sonicare for Kids
      • Chargeur standard
      • Autocollants Sparkly

      • des parents interrogés par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents seule
      • * par rapport à une brosse à dents manuelle
      • ** Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour
      • *** enquête après de professionnels de la santé bucco-dentaire avec des enfants âgés de 4 à 10 ans

