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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX6322/04
HX6340
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Bluetooth® intégré
Application d'apprentissage
2 têtes de brosse
2 modes
Interactivité et technologie Philips Sonicare
Avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids, les enfants apprennent à se brosser les dents correctement de façon autonome. L'application se synchronise avec la brosse à dents de votre enfant via Bluetooth® pour montrer de bonnes techniques de brossage et suivre les performances. Les enfants peuvent voir s'ils se brossent correctement les dents et sont récompensés si c'est le cas. 98 % des parents interrogés déclarent qu'il est plus facile de motiver leurs enfants à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. Un moyen amusant d'encourager les enfants à acquérir de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire qui leur serviront toute leur vie.
La brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids rendent le brossage des dents plus amusant. Le personnage principal de l'application, l'adorable Sparkly, aime que ses dents soient propres. Les enfants prennent soin de leur Sparkly lorsque l'application les encourage à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. À chaque fois que votre enfant se brosse bien les dents, il rend son Sparkly plus heureux, et chaque séance de brossage réussie est récompensée. Les enfants peuvent déverrouiller des accessoires pour personnaliser leur Sparkly, ou ils peuvent gagner de la nourriture pour leur Sparkly, qui aime manger équilibré. Les parents peuvent même sélectionner les récompenses de l'application.
4.3
sur 6
571
Avis
89%
recommandent ce produit
Kawest
15/06/2025
Suisse
Acheteur vérifié
Les enfants adorent
Excellente brosse à dents pour les enfants, ils adorent l’application et cela les motivent pour se laver les dents.
Avantages
Technologie et application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique
LKat
06/11/2023
Suisse
Acheteur vérifié
Ma fille aime se brosser les dents!
Depuis que ma fille (7 ans) utilise cette brosse, elle se brosse les dents mieux, plus souvent et volontiers! Le mérite c'est sans doute de l'application, mais la brosse marche très bien aussi.
Contre
l'autocollant décoratif ne tient pas, ma fille n'aime pas se brosser les dents sans app
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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Physiomars107
12/03/2023
Suisse
Acheteur vérifié
Parfait pour les enfants
Brosse parfaite et application téléchargeable pour une excellente utilisation imagée pour le petit-fils donc aussi pratique pour les grands-parents
Avantages
Apprentissage du bon brossage facilité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
des parents interrogés par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents seule
par rapport à une brosse à dents manuelle
Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour
enquête après de professionnels de la santé bucco-dentaire avec des enfants âgés de 4 à 10 ans