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  • Un excellent nettoyage en quelques secondes.*
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Philips Sonicare For KidsTêtes de brosse à dents standard

HX6042/33

4.8
| (26) Avis | 95% recommandent ce produit
Un excellent nettoyage en quelques secondes.*
La tête de brosse Philips Sonicare For Kids est idéale pour les petites bouches des enfants avec les dents qui poussent. Elle est uniquement compatible avec la brosse à dents électrique Philips Sonicare For Kids. La brosse à dent électrique Philips Sonicare for Kids et sa tête de brosse adaptée permettent d'avoir une expérience sûre et ludique plus agréable, afin de donner de bonnes habitudes aux enfants.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
For Kids

For Kids
Brosse à dents électrique

HX6322/12

For Kids

For Kids
Brosse à dents électrique

HX6352/11

For Kids

For Kids
Brosse à dents électrique

HX6340

HX6322/04

For Kids

For Kids
Brosse à dents électrique - dispense

HX6340

HX6392/02

Nettoie et protège les petites dents à partir de 7 ans

Un excellent nettoyage en quelques secondes.*

  • Lot de 2

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Brossage adapté aux enfants

7 ans et +

7 ans et +

La tête de brosse Philips Sonicare For Kids standard est dotée de brins profilés adaptés aux dents de votre enfant de 7 ans et plus. Les brins sont souples, pour un nettoyage en douceur. Le caoutchouc au dos de la tête de brosse rend le brossage plus sûr et agréable. Également disponible à la taille inférieure (compacte), adaptée aux enfants de 4 ans et plus.

Jusqu'à 75 % plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Jusqu'à 75 % plus efficace qu'une brosse à dents manuelle

Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare For Kids permet une meilleure élimination de la plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle. Mieux protégés contre les caries, vos enfants redoutent moins les visites chez le dentiste.

Un excellent nettoyage à chaque seconde

Un excellent nettoyage à chaque seconde

Alors que vos enfants sont en pleine période d'apprentissage et d'acquisition de bonnes habitudes bucco-dentaires, notre puissance sonique vous permet d'optimiser le temps limité pendant lequel vos enfants se brossent les dents.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

26

Avis

95%

recommandent ce produit

2
1

08/08/2019

France

France

Très bon article

Je suis ravi de cette brosse A dent et restera fidele à cette marque

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/33 Têtes de brosse à dents standard

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6042/33 Têtes de brosse à dents standard

23/09/2022

Deutschland

Deutschland

Tolle Bürstenköpfe für die Kids

Wir haben die Bürstenköpfe getestet und sind begeistert! Bisher hatte mein Sohn (7Jahre alt) für seine Sonicare Kids die Mini-Bürstenaufsätze. Jetzt ist er mittlerweile etwas größer und konnte die Bürstenköpfe für Kids testen. Er ist super damit zurecht gekommen und die Zähne sind schön sauber. Ich würde die Bürstenköpfe aufgrund der Größe für Kinder ab 7 Jahren empfehlen.

Avantages

Auf die Größe des Mundes angepasste Junior-Bürstenköpfe

Contre

keine

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

19/09/2022

Deutschland

Deutschland

Super annehmen und leicht im Mund

Kein zu großer Bürstenkopf, so dass auch die hinteren Backenzähne problemlos erreicht werden können Schönes Design, leichte Anwendung. Perfekte Transportbox. Die neuen Bürstenköpfe sind nicht so teuer, daher die Preis Leistungsverhältnis super

Avantages

Weiche Börsten

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour For Kids HX6044/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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