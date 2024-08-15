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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Brossage connecté en toute simplicité
Capteur de pression intégré
Reconnaissance intelligente de la tête
3 modes et 3 intensités
La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense procure un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*.
La tête de brosse G3 Premium Gum Care améliore la santé de vos gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés aux contours de vos gencives, elle offre un nettoyage doux et efficace le long des gencives, là où s'accumule la plaque responsable de la gingivite. Il est cliniquement prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 % d'inflammation des gencives en moins* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*.
Des capteurs contrôlent et mesurent les habitudes de brossage des patients, tandis que le manche Philips Sonicare ExpertClean fournit des indications en temps réel. L'application Philips Sonicare analyse les habitudes qu'elle a enregistrées au fil du temps, afin de générer un rapport de progression qui aide à acquérir une meilleure technique de brossage.
4.3
sur 6
519
Avis
85%
recommandent ce produit
Machapuchare
15/08/2024
Suisse
Acheteur vérifié
TOP
J'ai déjà eu une brosse à dent électrique similaire et j'ai renouvelé ma confiance en achetant à nouveau le même produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ExpertClean 7300 HX9601/03 Brosse à dents électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ExpertClean 7300 HX9601/03 Brosse à dents électrique avec application
Val2205
02/11/2022
France
Acheteur vérifié
Une douceur pour les gencives
Très doux pour la gencive,très pratique d utilisation,le seul avis négatif c est juste la vibration
Avantages
N abîme pas du tout la gencive
Contre
Les ultrasons
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ExpertClean 7300 HX9641/01 Brosse à dents électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ExpertClean 7300 HX9641/01 Brosse à dents électrique avec application
Bruna77
18/09/2021
France
Acheteur vérifié
Genial
J utilise ma brosse depuis 3 mois et je constate que la plaque dentaire diminue. Je retrouve un sourire agréable grâce à une amélioration de mon hygiène dentaire.
Avantages
Très bonne durée de la charge avec 2 brosses journaliers. 15 jours comme indiqué. Suivi du brossage sur l application
Contre
Pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ExpertClean 7300 HX9601/03 Brosse à dents électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ExpertClean 7300 HX9601/03 Brosse à dents électrique avec application
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
de plus qu'une brosse à dents manuelle
Par rapport au modèle DiamondClean
Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard
Dans une étude concernant les utilisateurs de brosses à dents manuelles