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HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX993W
HX9944/13
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
Lot de 2
Taille standard
Clipsable
Sélection des modes via BrushSync™
Les brins densément implantés au centre de la tête de brosse Premium White Philips Sonicare sont particulièrement efficaces pour éliminer la plaque dentaire ainsi que les taches de surface créées par la nourriture et les boissons. Ses côtés souples suivent les contours de vos dents et de vos gencives, pour un nettoyage en profondeur et un sourire plus éclatant en seulement 3 jours.
Notre technologie de brossage adaptatif permet un nettoyage personnalisé à chaque fois. Grâce à ses côtés doux et souples en caoutchouc, la tête de brosse Premium White suit les contours de votre dentition. Nos brins s'adaptent à vos gencives et à vos dents, afin de créer jusqu'à 4 fois plus de surface de contact** qu'une tête de brosse classique, pour un nettoyage en profondeur plus efficace, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie de brossage adaptatif permet d'avancer en douceur le long des gencives en absorbant les éventuels excès de pression, tandis que son mouvement de balayage amélioré apporte une sensation unique en bouche tout en offrant un nettoyage exceptionnel.
La tête de brosse Premium White assure un nettoyage exceptionnel tout en améliorant la blancheur de vos dents. Son design souple permet d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire**** sur les dents et le long des gencives, pour un nettoyage en profondeur visible et perceptible.
4.8
sur 6
152
Avis
99%
recommandent ce produit
RS**
01/10/2021
Suisse
TOP
c'est le top du top, j'ai vu la différence dès la première utilisation...
Avantages
forme sympa,magniable, lègère,efficace et étui de voyage cool
Contre
AUCUN
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/33 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/33 Têtes de brosse à dents standard
Gorillajens
06/02/2022
Deutschland
Acheteur vérifié
Super
Passt und funktioniert hervorragend. Hält sehr lange.
Avantages
Langlebigkeit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Timberwolf71
10/12/2021
Deutschland
Acheteur vérifié
Es gibt nix zu meckern
Die Bürsten kamen schnell und in einwandfreiem Zustand an.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
En mode White+ avec un dentifrice blancheur, par rapport à une brosse à dents manuelle
La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.
Par rapport à une tête de brosse DiamondClean
Par rapport à une brosse à dents manuelle