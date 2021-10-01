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  • Un sourire plus blanc et éclatant
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  • Un sourire plus blanc et éclatant
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  • Un sourire plus blanc et éclatant
  • Un sourire plus blanc et éclatant
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Philips Sonicare W3 Premium WhiteTêtes de brosse à dents standard

HX9062/17

4.8
| (152) Avis | 99% recommandent ce produit
Un sourire plus blanc et éclatant
Certains aliments et certaines boissons gâchent votre sourire. Notre tête de brosse W3 Premium White vous permet de lui redonner de l'éclat. Ses brins de polissage procurent un nettoyage en profondeur efficace et éliminent les taches en surface, pour des dents plus blanches en seulement 3 jours.
Voir tous les avantages
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Têtes de brosse à dents standard

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Series 7900 Advanced Whitening

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ExpertClean 7500

ExpertClean 7500
Brosse à dents électrique avec application

HX962G

HX9691/02

Élimine 100 % de taches en plus en seulement 3 jours*

Un sourire plus blanc et éclatant

  • Lot de 2

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Sélection des modes via BrushSync™

Élimine jusqu'à 100 % de taches de surface en plus en seulement 3 jours*

Élimine jusqu'à 100 % de taches de surface en plus en seulement 3 jours*

Les brins densément implantés au centre de la tête de brosse Premium White Philips Sonicare sont particulièrement efficaces pour éliminer la plaque dentaire ainsi que les taches de surface créées par la nourriture et les boissons. Ses côtés souples suivent les contours de vos dents et de vos gencives, pour un nettoyage en profondeur et un sourire plus éclatant en seulement 3 jours.

Jusqu'à 4 fois plus de surface de contact** pour un nettoyage en profondeur sans effort

Jusqu'à 4 fois plus de surface de contact** pour un nettoyage en profondeur sans effort

Notre technologie de brossage adaptatif permet un nettoyage personnalisé à chaque fois. Grâce à ses côtés doux et souples en caoutchouc, la tête de brosse Premium White suit les contours de votre dentition. Nos brins s'adaptent à vos gencives et à vos dents, afin de créer jusqu'à 4 fois plus de surface de contact** qu'une tête de brosse classique, pour un nettoyage en profondeur plus efficace, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie de brossage adaptatif permet d'avancer en douceur le long des gencives en absorbant les éventuels excès de pression, tandis que son mouvement de balayage amélioré apporte une sensation unique en bouche tout en offrant un nettoyage exceptionnel.

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

La tête de brosse Premium White assure un nettoyage exceptionnel tout en améliorant la blancheur de vos dents. Son design souple permet d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire**** sur les dents et le long des gencives, pour un nettoyage en profondeur visible et perceptible.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.8

sur 6

152

Avis

99%

recommandent ce produit

2

01/10/2021

Suisse

Suisse

TOP

c'est le top du top, j'ai vu la différence dès la première utilisation...

Avantages

forme sympa,magniable, lègère,efficace et étui de voyage cool

Contre

AUCUN

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/33 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/33 Têtes de brosse à dents standard

06/02/2022

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Super

Passt und funktioniert hervorragend. Hält sehr lange.

Avantages

Langlebigkeit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/33 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

10/12/2021

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Es gibt nix zu meckern

Die Bürsten kamen schnell und in einwandfreiem Zustand an.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour W3 Premium White HX9064/17 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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  1. En mode White+ avec un dentifrice blancheur, par rapport à une brosse à dents manuelle

  2. La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.

  3. Par rapport à une tête de brosse DiamondClean

  4. Par rapport à une brosse à dents manuelle