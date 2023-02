Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines* en seulement 2 semaines

Clipsez la tête de brosse G3 Premium Gum Care pour améliorer la santé de vos gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés aux contours de vos gencives, elle offre un nettoyage doux et efficace le long des gencives, là où se s'accumule la plaque responsable de la gingivite. Il est cliniquement prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 % d'inflammation des gencives en moins* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*.