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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX993W
HX9944/13
HX9681/01
Lot de 2
Taille standard
Clipsable
Pour les dents et gencives sensibles
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle : c'est cliniquement prouvé.
Cette tête de brosse Philips Sonicare Sensitive est dotée de brins ultra-doux, pour un nettoyage en douceur efficace. Les brins profilés s'adaptent à la forme de vos dents afin de respecter les dents ultra-sensibles. Également disponible en taille compacte, pour un nettoyage minutieux.
La tête de brosse Sensitive est entièrement compatible avec n'importe quel manche Philips Sonicare, à l'exception des PowerUp Battery et Essence. Elle est clipsable et déclipsable pour faciliter son remplacement et son nettoyage.
4.4
sur 6
32
Avis
93%
recommandent ce produit
Coco84
15/01/2022
France
Adapté aux gencives fragiles
Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?
Avantages
Très souple
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
saraba
29/06/2017
France
La brosse à dent éléctrique par excellence
J'ai attendu ce type de produit avant de franchir le pas. Je ne regrette pas. Le seul bémol concerne la prise en main. La brosse est un peu glissante.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Avantages
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste