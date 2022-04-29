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regular

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Brosse à dents rechargeable

HX9917/89

HX992B

4.4
| (433) Avis | 87% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Gris
Gris
Noir
Noir
Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire
Profitez d'un soin complet avec la brosse à dents électrique DiamondClean Smart Philips Sonicare : elle renforce jusqu'à 15 fois la santé de vos gencives** et la blancheur de vos dents*. Sa technologie intelligente et connectée grâce à l'application offre une expérience personnalisée du brossage.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Élimine en douceur jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire*

Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire

  • Élimine 20 fois plus de plaque*

  • Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines**

  • Témoin visuel du capteur de pression

  • 4 modes et 3 intensités

20 fois plus efficace sur la plaque dentaire*, doux pour les gencives

20 fois plus efficace sur la plaque dentaire*, doux pour les gencives

Chacun à sa propre méthode de brossage, c'est pourquoi nous avons conçu cette tête de brosse équipée de brins multi-angles pour éliminer la plaque dentaire, quelle que soit votre technique. Notre tête de brosse A3 tout-en-un nettoie parfaitement et élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire. Vos gencives sont 15 fois plus saines en six semaines. Et vous obtenez jusqu'à 100 % d'efficacité supplémentaire contre les taches en moins de deux jours par rapport à une brosse à dents manuelle.

Action de fluide Philips Sonicare

Action de fluide Philips Sonicare

Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

433

Avis

87%

recommandent ce produit

29/04/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Brosse à dents

Bon produit fonctions très intéressantes pour toute la famille

Avantages

Soins des gencives et brossage efficace

Contre

Le prix exorbitant des brosses

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Brosse à dents rechargeable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Brosse à dents rechargeable

30/12/2024

France

France

Acheteur vérifié

Brosse à dents très fonctionnelle

Très satisfait c’est un deuxième achat Ma première brosse à dents était obsolète

Avantages

Plusieurs programmes et vitesses

Contre

Ras

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

16/10/2024

France

France

Acheteur vérifié

bien mieux qu une brosse à dents manuelle

je ne pensez pas qu'il y aurait une différence avec une brosse à dents manuelle ; en meilleur naturellement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle.

  2. En 6 semaines par rapport à une brosse à dents manuelle.

  3. En moins de 2 jours par rapport à une brosse à dents manuelle.