ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Go to promotion

NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

Le soin complet est désormais visible à 100 %

Découvrir maintenant

  • Meilleure élimination de la plaque dentaire cliniquement prouvée*
  • Meilleure élimination de la plaque dentaire cliniquement prouvée*

Philips SonicareLot de têtes de brosse de rechange

HX6005/21

Meilleure élimination de la plaque dentaire cliniquement prouvée*
Têtes de brosse de rechange innovantes pour brosses à dents électrique Philips Sonicare HX6005/21, conçues pour des dents et des gencives plus propres et saines*
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Brosse à dents électrique avec application

HX962K

HX9631/17

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Brosse à dents électrique avec application

HX962P

HX9631/18

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Brosse à dents électrique avec application

HX962G

HX9636/19

ExpertClean 7300

ExpertClean 7300
Brosse à dents électrique avec application

HX9681/01

ExpertClean 7500

ExpertClean 7500
Brosse à dents électrique avec application

HX962G

HX9691/02

ExpertClean 7300

ExpertClean 7300
Brosse à dents électrique avec application

HX960K

HX9611/22

ExpertClean 7500

ExpertClean 7500
Brosse à dents électrique avec application

HX962P

HX9661/02

ExpertClean 7500

ExpertClean 7500
Brosse à dents électrique avec application

HX9691/06

HealthyWhite

HealthyWhite
Brosse à dents électrique

HX6721/35

HealthyWhite

HealthyWhite
Brosse à dents électrique

HX6732/43

Tête de brosse clipsable pour brosse à dents électrique

Meilleure élimination de la plaque dentaire cliniquement prouvée*

  • Lot de 5 têtes de brosse

Têtes de brosse DiamondClean Standard

Têtes de brosse DiamondClean Standard

Les brins en forme de losange assurent un nettoyage optimal. Les dents retrouvent leur blancheur naturelle en 1 semaine seulement.

Têtes de brosse DiamondClean Compact

Têtes de brosse DiamondClean Compact

Les brins en forme de losange assurent un nettoyage optimal. Les dents retrouvent leur blancheur naturelle en 1 semaine seulement.

Têtes de brosse ProResults Standard

Têtes de brosse ProResults Standard

La taille ainsi que la densité des brins de nos têtes de brosse assurent un nettoyage optimal et des gencives plus saines en à peine 2 semaines.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Comparé à une brosse à dents manuelle