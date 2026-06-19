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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX6005/21
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
HX960K
HX9611/22
HX962P
HX9661/02
HX9691/06
HX6721/35
HX6732/43
Lot de 5 têtes de brosse
Les brins en forme de losange assurent un nettoyage optimal. Les dents retrouvent leur blancheur naturelle en 1 semaine seulement.
Les brins en forme de losange assurent un nettoyage optimal. Les dents retrouvent leur blancheur naturelle en 1 semaine seulement.
La taille ainsi que la densité des brins de nos têtes de brosse assurent un nettoyage optimal et des gencives plus saines en à peine 2 semaines.
Notation globale
Comparé à une brosse à dents manuelle