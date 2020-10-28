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Brosses à dents électriques
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Philips Sonicare ExpertClean 7300 Brosse à dents électrique avec application
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HX9681/01
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Manuel d’utilisation
Tout (19)
Que signifient les symboles sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Qu'indiquent les voyants d'état de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Puis-je remplacer la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Comment activer ou désactiver le capteur de pression sur ma Sonicare ?
W2 Optimal WhiteTêtes de brosse à dents standard
C2 Optimal Plaque Defence(anciennement Plaque Defense)
i InterCareTêtes de brosse à dents standard
Lot de brosses à dents standard
W Optimal WhiteTêtes de brosse à dents standard
W2c Optimal White compactTêtes de brosse compactes
C2 Optimal Plaque Control(anciennement Plaque Defense)
ProResultsLot de 6 têtes de brosse
Philips SonicareCoffret de voyage en plastique
Philips SonicareBase de charge
Têtes de brosse à dents standard
Lot de têtes de brosse de rechange
C3 Premium Plaque DefenceTêtes de brosse à dents standard
G3 Premium Gum CareTêtes de brosse à dents standard
W3 Premium WhiteTêtes de brosse à dents standard
S SensitiveTêtes de brosse à dents standard
Comment ré-établir la connexion à l'application Philips Sonicare sur un appareil Samsung ?
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