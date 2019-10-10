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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
2 têtes de brosse
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, tandis que les brins profilés s'adaptent à la forme de vos dents afin de brosser facilement les zones difficiles d'accès.
Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.
4.3
sur 6
312
Avis
91%
recommandent ce produit
Titi09
10/10/2019
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Brosse à dents efficace ,très bonne autonomie Et l inclinaison de la brossette
Contre
Bonne autonomie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique
canine
31/08/2018
France
Acheteur vérifié
excellent en tous points
je recommande vivement et je ne reviendrai pour rien au monde au brossage à la brosse à dent courante .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique
Lorenzo94
17/08/2018
France
Acheteur vérifié
Produit bien étudié et performant
Je recommande ce produit : il s arrête seul quand on arrive au terme des 2 minutes de brossage et avec sa protection on peut facilement l'emporter en voyage !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DailyClean 2100 HX3212/11 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DailyClean 2100 HX3212/11 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle