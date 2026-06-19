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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Nouveau
HX3333/24
Disponible à partir
Design compact et portable
Élimine délicatement jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones traitées*
Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec du fil dentaire*
3 modes de nettoyage
Autonomie de 21 jours***
Le Compact Flosser 1000 Philips Sonicare offre un soin doux et efficace et reste prêt à l'emploi où que vous soyez. Le jet dentaire élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire entre vos dents et le long de vos gencives en seulement 60 secondes*.
Le Compact Flosser 1000 Philips Sonicare est jusqu'à 100 % plus efficace que le fil dentaire pour améliorer la santé des gencives en seulement 4 semaines**.
Le jet dentaire est compact et conçu pour vous accompagner partout. Son réservoir d'eau pliable de 200 ml se glisse sur le manche lorsqu'il est vide : facile à ranger à la maison ou à transporter dans un sac lors de vos déplacements.
Notation globale
Dans une étude in vitro, les résultats réels peuvent varier
au bout de 4 semaines, par rapport au fil dentaire traditionnel, avec la canule Standard
pour 1 séance de nettoyage interdentaire par jour pendant 1 minute