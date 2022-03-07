Autres articles dans la boîte
- Manche Sonicare for Kids
- Tête de brosse compacte Sonicare for Kids
- Chargeur USB-C
- Autocollants d’animaux domestiques
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HX3601/01
Pour développer des habitudes saines et durables en s'amusant
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Brosse à dents électrique
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Les légères impulsions atteignent les espaces interdentaires et le sillon gingival. Les enfants obtiennent ainsi un nettoyage optimal alors qu’ils apprennent encore à se brosser les dents.
Les têtes de brosse sont spécialement conçues pour aider les enfants à obtenir un nettoyage optimal tout en apprenant à se brosser les dents. Une tête de brosse compacte est incluse. Les têtes de taille standard sont vendues séparément.
L’édition spéciale “Design a Pet” inclut des autocollants réutilisables pour que les enfants puissent transformer leur brosse à dents en de nouveaux personnages animaliers quand bon leur semble. Faisons du brossage une partie amusante de leur journée !
Encouragez les enfants à développer des habitudes saines. SmarTimer les encourage à se brosser les dents pendant 2 minutes complètes et KidPacer veille à ce qu’ils changent de zone buccale toutes les 30 secondes.
Les dents des enfants ont besoin d’être mieux protégées. Choisissez entre les réglages Doux et Extra-doux, avec une tête de brosse en caoutchouc pour un nettoyage confortable.
Développez des habitudes saines et durables. Notre application gratuite Sonicare for Kids encourage les enfants à se brosser les dents deux fois par jour pendant les 2 minutes complètes recommandées par les dentistes, tout en s’amusant !
Alimentation
Spécificités techniques
Design et finition
Entretien
Facile d'utilisation
Accessoires inclus
Performances de brossage
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