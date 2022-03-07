Aide à prévenir les caries chez les enfants Aidez les enfants à prendre de bonnes habitudes de brossage avec Sonicare for Kids. Cette solution permet d'éviter les caries tout en respectant les dents et les gencives des enfants. Notre édition spéciale “Design a Pet” comprend des autocollants amusants pour que les enfants puissent apporter une touche personnelle.