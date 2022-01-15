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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
HX684J
HX6856/29
HX960K
HX9611/22
HX962P
HX9661/02
Lot de 2
Taille standard
Clipsable
Pour les dents et gencives sensibles
La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins ultra-souples, pour un nettoyage doux et efficace. Son profilage spécial protège les dents, pour un brossage en douceur. Également disponible en taille compacte pour un nettoyage précis.
Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare Sensitive permet une meilleure élimination de la plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
4.4
sur 6
32
Avis
93%
recommandent ce produit
Coco84
15/01/2022
France
Adapté aux gencives fragiles
Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?
Avantages
Très souple
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
saraba
29/06/2017
France
La brosse à dent éléctrique par excellence
J'ai attendu ce type de produit avant de franchir le pas. Je ne regrette pas. Le seul bémol concerne la prise en main. La brosse est un peu glissante.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Avantages
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste