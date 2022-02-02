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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
1 tête de brosse
La technologie Sonique brevetée élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.
Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.
4.3
sur 6
1094
Avis
88%
recommandent ce produit
Tophesuisse
02/02/2022
Suisse
Acheteur vérifié
simple et efficace
très efficace et pratique, mode d'emploi pas en français, mais assez intuitif d'utilisation. grande autonomie de batterie (plus de 15 jours)
Avantages
autonomie de plus de 15 jours
Contre
mode d'emploi pas clair en ce qui concerne le signalement de charge/décharge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique
Alexis007
23/04/2018
Suisse
ergonomique, simple d'utilisation et efficace.
Cette brosse à dents, recommandée par mon hygiéniste, tient toutes ses promesse, efficacité, ergonomique, simple à utiliser. Nous l'utilisons mon épouse et moi-même grâce aux 2 brosses livrées.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique
mcs0001
02/08/2017
France
Acheteur vérifié
Satisfait !
Ma première brosse Sonicare date d'il y a environ 30 ans quand ce n'était pas encore Philips !! Toujours aussi satisfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode nettoyage
Élimine jusqu’à 7 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle