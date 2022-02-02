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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
2 têtes de brosse
La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite sur les appareils dentaires). Elle peut également être utilisée en toute sécurité sur les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.
4.3
sur 6
1094
Avis
88%
recommandent ce produit
Tophesuisse
02/02/2022
Suisse
Acheteur vérifié
simple et efficace
très efficace et pratique, mode d'emploi pas en français, mais assez intuitif d'utilisation. grande autonomie de batterie (plus de 15 jours)
Avantages
autonomie de plus de 15 jours
Contre
mode d'emploi pas clair en ce qui concerne le signalement de charge/décharge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique
Alexis007
23/04/2018
Suisse
ergonomique, simple d'utilisation et efficace.
Cette brosse à dents, recommandée par mon hygiéniste, tient toutes ses promesse, efficacité, ergonomique, simple à utiliser. Nous l'utilisons mon épouse et moi-même grâce aux 2 brosses livrées.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique
mcs0001
02/08/2017
France
Acheteur vérifié
Satisfait !
Ma première brosse Sonicare date d'il y a environ 30 ans quand ce n'était pas encore Philips !! Toujours aussi satisfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle