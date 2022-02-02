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Philips Sonicare EasyCleanBrosse à dents électrique

HX6512/02

4.3
| (1094) Avis | 88% recommandent ce produit
Meilleure élimination de la plaque dentaire
L'action de nettoyage dynamique exclusif de la brosse à dents électrique Philips Sonicare nettoie efficacement les espaces interdentaires et le sillon gingival, tout en douceur.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

La transition depuis une brosse à dents manuelle devient un jeu d'enfant

Meilleure élimination de la plaque dentaire

  • 1 mode

  • 2 têtes de brosse

Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.

Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.

La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite sur les appareils dentaires). Elle peut également être utilisée en toute sécurité sur les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 6

1094

Avis

88%

recommandent ce produit

02/02/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

simple et efficace

très efficace et pratique, mode d'emploi pas en français, mais assez intuitif d'utilisation. grande autonomie de batterie (plus de 15 jours)

Avantages

autonomie de plus de 15 jours

Contre

mode d'emploi pas clair en ce qui concerne le signalement de charge/décharge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique

23/04/2018

Suisse

Suisse

ergonomique, simple d'utilisation et efficace.

Cette brosse à dents, recommandée par mon hygiéniste, tient toutes ses promesse, efficacité, ergonomique, simple à utiliser. Nous l'utilisons mon épouse et moi-même grâce aux 2 brosses livrées.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6512/45 Brosse à dents électrique

02/08/2017

France

France

Acheteur vérifié

Satisfait !

Ma première brosse Sonicare date d'il y a environ 30 ans quand ce n'était pas encore Philips !! Toujours aussi satisfait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyClean HX6511/02 Brosse à dents électrique

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Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean

  2. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle