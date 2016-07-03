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Arrêté

Philips Sonicare FlexCareBrosse à dents électrique

HX6902/02

4.1
| (489) Avis | 80% recommandent ce produit
Brossage en profondeur
Qui dit technologie innovante, dit meilleurs résultats. Voici une façon efficace de contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire : la nouvelle brosse à dents Philips Sonicare FlexCare s'adapte à vos besoins d'hygiène bucco-dentaire.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Brossage en profondeur

  • 3 modes

  • 2 têtes de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

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4.1

sur 6

489

Avis

80%

recommandent ce produit

03/07/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Utilisation conviviable

Un produit qui correspond à mes attentes et qui donne satisfaction, Nettoyage en profondeur et complet. Une bonne gamme de brosses à disposition.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6932/34 2 brosses à dents électriques

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6932/34 2 brosses à dents électriques

12/12/2013

Suisse

Suisse

Excellent produit de grande qualité

A 69 ans je l'utilise depuis sa sortie en suisse, soit plus de 10ans. C'est en partie grace à cette brosse à dents que je n'ai aucun problème dentaire et évidemment toutes mes dents!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6902/02 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6902/02 Brosse à dents électrique

01/09/2017

France

France

Très efficace et assainisseur UV convainquant

Cette brosse à dents Sonicare est plus efficace que ma précédente brosse à technologie rotative. Dès les premières semaines d'utilisation j'ai constaté une amélioration de la blancheur de mes dents, notamment par la disparition de taches en interstices (celles qui ne partaient pas après plusieurs détartrages chez des dentistes). Comparé à ma précédente brosse, la Sonicare donne l’impression qu’elle vibre beaucoup plus rapidement, et avec une faible amplitude. La brossette DiamondClean est assez longue et fine, ce qui lui permet une certaine flexion. Les brins suivent la même règle (en finesse), ce qui donne à l’ensemble une souplesse à la fois efficace pour atteindre l’interstice, et une douceur pour les gencives. Concernant les fonctionnalités de la brosse : - La puissance augmente progressivement (mode « Easy-start ») lors des 14 premiers jours, mais personnellement je ne m’en suis pas rendu compte. On peut désactiver/réactiver ce mode en pressant le bouton 5 secondes lorsque la brosse est sur base. - La brosse présente 3 modes de brossages: « Propreté » = cycle de brossage courant, avec durée de 2 min scindée en 4 sections (on ressent un petit stop de la brosse toute les 30 secondes, ceci pour aider à travailler équitablement les 4 quadrants de la dentition). « Blancheur » = idem mode « Propreté » mais suivi de 4 x 15 secondes de brossage « Blancheur ». « Massage » = brossage plus doux de 2 min (le moteur fait un peu comme des vagues). Pour sélectionner un mode, il faut utiliser la touche située sous le bouton marche/arrêt. On peut désactiver la fonction « Quadpacer » (durée scindée en 4 sections), en appuyant longuement sur cette touche de sélection de mode. - Il y a également 2 « routines » de brossage : « Go care » = un mode rapide de seulement 1 min (4 x 15 s) « Max care »= un mode long de 3 min, combinant 4 x 30 s de « Propreté » et 4 x 15 s de « Massage ». Concernant l’assainisseur, je suis personnellement convaincu de l’intérêt d’une lampe UV pour éliminer les bactéries sur la brossette. On retrouve par exemple cette technologie sur des humidificateurs. Cependant, je n’utilise pas cette fonction après chaque brossage. J’ai tendance à le faire « quand j’y pense », de préférence lorsque la brossette est sèche (salit moins l’assainisseur). L’utilisation est assez simple. Il y a 2 logements pour brossettes. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur le bouton (au-dessus). Le cycle dure environ 10 minutes. Une sécurité éteint la lampe si on ouvre la porte. Un détail bienvenu est le rangement possible du cordon d’alimentation sous la base. Si on n’est pas convaincu du système, on peut toujours utiliser le 2nd chargeur fourni (modèle compact tout simple). A noter que la brosse sur le support de charge peut tourner librement (contrairement à Oral B). Enfin un étui rigide de voyage est fourni et permet de stocker 2 brossettes. Il n’est pas prévu de pouvoir y ranger le petit chargeur. Mais si on voyage moins de 2 semaines, la batterie est capable de tenir. C’est un atout par rapport à mon modèle d’Oral-B car la technologie utilisée est du Li-ion (meilleurs autonomie, moins d’autodécharge, meilleure durée de vie…) et non du Ni-mh. Globalement je suis donc très satisfait de la brosse et notamment de cette version avec assainisseur UV. Je regrette seulement le prix des brossettes de rechanges, particulièrement les DiamondClean, même si la longévité est bonne.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6971/59 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6971/59 Sonic electric toothbrush

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 