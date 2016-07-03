Cette brosse à dents Sonicare est plus efficace que ma précédente brosse à technologie rotative. Dès les premières semaines d'utilisation j'ai constaté une amélioration de la blancheur de mes dents, notamment par la disparition de taches en interstices (celles qui ne partaient pas après plusieurs détartrages chez des dentistes). Comparé à ma précédente brosse, la Sonicare donne l’impression qu’elle vibre beaucoup plus rapidement, et avec une faible amplitude. La brossette DiamondClean est assez longue et fine, ce qui lui permet une certaine flexion. Les brins suivent la même règle (en finesse), ce qui donne à l’ensemble une souplesse à la fois efficace pour atteindre l’interstice, et une douceur pour les gencives. Concernant les fonctionnalités de la brosse : - La puissance augmente progressivement (mode « Easy-start ») lors des 14 premiers jours, mais personnellement je ne m’en suis pas rendu compte. On peut désactiver/réactiver ce mode en pressant le bouton 5 secondes lorsque la brosse est sur base. - La brosse présente 3 modes de brossages: « Propreté » = cycle de brossage courant, avec durée de 2 min scindée en 4 sections (on ressent un petit stop de la brosse toute les 30 secondes, ceci pour aider à travailler équitablement les 4 quadrants de la dentition). « Blancheur » = idem mode « Propreté » mais suivi de 4 x 15 secondes de brossage « Blancheur ». « Massage » = brossage plus doux de 2 min (le moteur fait un peu comme des vagues). Pour sélectionner un mode, il faut utiliser la touche située sous le bouton marche/arrêt. On peut désactiver la fonction « Quadpacer » (durée scindée en 4 sections), en appuyant longuement sur cette touche de sélection de mode. - Il y a également 2 « routines » de brossage : « Go care » = un mode rapide de seulement 1 min (4 x 15 s) « Max care »= un mode long de 3 min, combinant 4 x 30 s de « Propreté » et 4 x 15 s de « Massage ». Concernant l’assainisseur, je suis personnellement convaincu de l’intérêt d’une lampe UV pour éliminer les bactéries sur la brossette. On retrouve par exemple cette technologie sur des humidificateurs. Cependant, je n’utilise pas cette fonction après chaque brossage. J’ai tendance à le faire « quand j’y pense », de préférence lorsque la brossette est sèche (salit moins l’assainisseur). L’utilisation est assez simple. Il y a 2 logements pour brossettes. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur le bouton (au-dessus). Le cycle dure environ 10 minutes. Une sécurité éteint la lampe si on ouvre la porte. Un détail bienvenu est le rangement possible du cordon d’alimentation sous la base. Si on n’est pas convaincu du système, on peut toujours utiliser le 2nd chargeur fourni (modèle compact tout simple). A noter que la brosse sur le support de charge peut tourner librement (contrairement à Oral B). Enfin un étui rigide de voyage est fourni et permet de stocker 2 brossettes. Il n’est pas prévu de pouvoir y ranger le petit chargeur. Mais si on voyage moins de 2 semaines, la batterie est capable de tenir. C’est un atout par rapport à mon modèle d’Oral-B car la technologie utilisée est du Li-ion (meilleurs autonomie, moins d’autodécharge, meilleure durée de vie…) et non du Ni-mh. Globalement je suis donc très satisfait de la brosse et notamment de cette version avec assainisseur UV. Je regrette seulement le prix des brossettes de rechanges, particulièrement les DiamondClean, même si la longévité est bonne.