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Brosses à dents électriques
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Philips Sonicare FlexCare+ Brosse à dents électrique
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HX6922/03
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Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Quelle est la durée de vie de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Quels modes de brossage la brosse à dents Philips Sonicare offre-t-elle ?
ProResultsTêtes de brosse à dents standard
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BreathRxSpray pour la langue
Philips SonicareCoffret de voyage en plastique
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Philips SonicareBase de charge
Ma tête de brosse est difficile à fixer ou à retirer.
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.
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