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Philips Sonicare FlexCare+Brosse à dents électrique

HX6972/03

4.3

| (840) Avis | 89% recommandent ce produit

Nettoyage optimal des espaces interdentaires

Avec sa technologie sonique et ses 5 modes de brossage, la brosse à dents électrique FlexCare+ est la solution pour une meilleure santé bucco-dentaire. Vous pouvez améliorer la santé de vos gencives dès 2 semaines d'utilisation.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Une brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et des gencives

Nettoyage optimal des espaces interdentaires

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

  • Assainisseur UV pour tête de brosse

Conçue pour nettoyer les zones difficiles d'accès

Conçue pour nettoyer les zones difficiles d'accès

La tête de brosse Philips Sonicare InterCare est dotée de brins ultra-longs densément implantés ciblant la plaque dentaire dans les espaces interdentaires et les zones difficiles à nettoyer.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Permet d'éliminer jusqu'à 6 x plus de plaque dentaire le long des gencives qu'une brosse à dents manuelle.

Cinq modes de brossage pour un nettoyage optimal

Cinq modes de brossage pour un nettoyage optimal

Les cinq modes comprennent un mode Clean pour un brossage optimal en 2 minutes, un mode Sensitive pour un brossage à la fois doux et efficace, un mode Refresh pour un brossage rapide, un mode Massage pour stimuler les gencives et un mode Gum Care qui vous garantit des gencives plus saines.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

840

Avis

89%

recommandent ce produit

08/12/2017

Suisse

Suisse

Super produit, très ferformant

Je suis très content de ces brosses à dents, bonne performance pour la plaque dentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Brosse à dents électrique

21/06/2017

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Hygiène buccale réinventée

J'avais déjà un brosse électrique d'une marque concurrente, mais après l'utilisation de cette nouvelle Philips, une différence énorme par rapport à mon ancienne qui vibrait à 28000 osc./min. Ces 62000 oscillations inter-dentaires ont changé ma fraîcheur en bouche.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Brosse à dents électrique

23/02/2019

France

France

Très bon produit!

Reçus hier, ce duo de brosses à dents rempli tout à fait sa mission d'assainissement de la bouche ... je recommande!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Sonic electric toothbrush

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean