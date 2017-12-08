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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
2 manches
Assainisseur UV pour tête de brosse
La tête de brosse Philips Sonicare InterCare est dotée de brins ultra-longs densément implantés ciblant la plaque dentaire dans les espaces interdentaires et les zones difficiles à nettoyer.
Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Permet d'éliminer jusqu'à 6 x plus de plaque dentaire le long des gencives qu'une brosse à dents manuelle.
Les cinq modes comprennent un mode Clean pour un brossage optimal en 2 minutes, un mode Sensitive pour un brossage à la fois doux et efficace, un mode Refresh pour un brossage rapide, un mode Massage pour stimuler les gencives et un mode Gum Care qui vous garantit des gencives plus saines.
4.3
sur 6
840
Avis
89%
recommandent ce produit
Dom65
08/12/2017
Suisse
Super produit, très ferformant
Je suis très content de ces brosses à dents, bonne performance pour la plaque dentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Brosse à dents électrique
Attila1800
21/06/2017
Suisse
Acheteur vérifié
Hygiène buccale réinventée
J'avais déjà un brosse électrique d'une marque concurrente, mais après l'utilisation de cette nouvelle Philips, une différence énorme par rapport à mon ancienne qui vibrait à 28000 osc./min. Ces 62000 oscillations inter-dentaires ont changé ma fraîcheur en bouche.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Brosse à dents électrique
Davy95
23/02/2019
France
Très bon produit!
Reçus hier, ce duo de brosses à dents rempli tout à fait sa mission d'assainissement de la bouche ... je recommande!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6972/35 Sonic electric toothbrush
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean