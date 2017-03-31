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Arrêté

Philips Sonicare FlexCareBrosse à dents électrique

HX6982/03

4.1

| (48) Avis

Brossage en profondeur

Qui dit technologie innovante, dit meilleurs résultats. Voici une façon efficace de contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire : la nouvelle brosse à dents électrique Philips Sonicare FlexCare s'adapte à vos besoins en matière d'hygiène bucco-dentaire.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Brossage en profondeur

  • 3 modes

  • 2 têtes de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Des dents naturellement plus blanches grâce à la technologie Sonique brevetée

Il a été prouvé que l'action de nettoyage dynamique de cette brosse à dents et la plus grande surface de contact direct avec chaque dent contribuaient à éliminer les taches, pour des dents naturellement plus blanches.

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

48

Avis

31/03/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Für mich die beste E Zahnbürste

Es ist ja nun schon meine dritte Phillips Zahnbürste, sehr gute Reinigungsergebnisse, meine Zahnprofilaxe Dame ist immer sehr begeistert! Leider haben die bisherigen Handstücke nie 2 Jahre durchgehalten. Ich hoffe, dass es diesmal besser läuft ?!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste

28/10/2013

Deutschland

Deutschland

Die beste Zahnbürste, die ich je hatte

Bin total begeistert von der Reinigung der Zähne mit dieser supertollen Zahnbürste. Werde sie nicht mehr hergeben.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

ausgezeichnet

sorgfältige und schonende Reinigung. Der Zahnbelag verringert sich spürbar. Der UZahnazrt stellt weniger Belag fest

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 