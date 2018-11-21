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Arrêté

Philips Sonicare FlexCare+Brosse à dents électrique

HX6992/03

4.3
| (40) Avis | 92% recommandent ce produit
Soin complet des gencives
Avec sa technologie sonique et ses 5 modes de brossage, la brosse à dents électrique FlexCare+ est la solution pour un soin complet des gencives. Vous pouvez améliorer la santé de vos gencives dès 2 semaines d'utilisation.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et des gencives

Soin complet des gencives

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Assainisseur UV pour tête de brosse - Une brosse plus propre pour une meilleure hygiène bucco-dentaire

Permet d'assainir, de recharger et de stocker. L'assainisseur UV pour tête de brosse favorise l'élimination des bactéries sur votre tête de brosse. Il permet de détruire jusqu'à 99 % des bactéries et des virus.*

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4.3

sur 6

40

Avis

92%

recommandent ce produit

3

21/11/2018

Deutschland

Deutschland

Perfektes Produkt

Tolles Produkt wie der Vorgänger. Ich bin immer noch voll zufrieden und begeistert.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste

12/09/2015

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Dieses Zahnbürste ist angenehm im Mund, leise, putzt super gründlich und liegt gut in der Hand

Die Zahbürste ist angenehm im Mund, putzt super gründlich, liegt gut in der Hand und lässt sich in der Box gut auf Reisen mitnehmen und ist einfach toll.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste

26/08/2015

Deutschland

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Acheteur vérifié

Das Gerät ist einfach super.

Vor genau drei Jahren habe ich schon einmal ein Gerät erworben, ging aber leider kaputt. Das Produkt ist sehr gut zu handhaben einfach zu bedienen und das Ergebnis der Zahnreinigung ist sehr gut. Würde es jederzeit weiter empfehlen und wieder kaufen. Diese und das vorhergehende Gerät wurde mir von der Zahnarztpraxis Dr. Preuß in Weil am Rhein empfohlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean