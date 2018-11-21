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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.
Permet d'assainir, de recharger et de stocker. L'assainisseur UV pour tête de brosse favorise l'élimination des bactéries sur votre tête de brosse. Il permet de détruire jusqu'à 99 % des bactéries et des virus.*
4.3
sur 6
40
Avis
92%
recommandent ce produit
Frauke66
21/11/2018
Deutschland
Perfektes Produkt
Tolles Produkt wie der Vorgänger. Ich bin immer noch voll zufrieden und begeistert.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
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Drixi
12/09/2015
Deutschland
Acheteur vérifié
Dieses Zahnbürste ist angenehm im Mund, leise, putzt super gründlich und liegt gut in der Hand
Die Zahbürste ist angenehm im Mund, putzt super gründlich, liegt gut in der Hand und lässt sich in der Box gut auf Reisen mitnehmen und ist einfach toll.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Opa65
26/08/2015
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Gerät ist einfach super.
Vor genau drei Jahren habe ich schon einmal ein Gerät erworben, ging aber leider kaputt. Das Produkt ist sehr gut zu handhaben einfach zu bedienen und das Ergebnis der Zahnreinigung ist sehr gut. Würde es jederzeit weiter empfehlen und wieder kaufen. Diese und das vorhergehende Gerät wurde mir von der Zahnarztpraxis Dr. Preuß in Weil am Rhein empfohlen.
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Escherichia coli, Streptococcus mutans et Herpes simplex
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean