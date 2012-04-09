Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
Lot de 2
Taille standard
À visser
La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins profilés adaptés à la forme naturelle des dents, pour un nettoyage optimal.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Les têtes de brosse Philips Sonicare E-Series se vissent et se dévissent, pour un maintien optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage faciles.
4.3
sur 6
58
Avis
87%
recommandent ce produit
sebyeti
09/04/2012
France
super produit
simple à changer, le temps de la revisser. Et indispensable pour conserver une hygiene de qualité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7002/05 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7002/05 Têtes de brosse à dents standard
Putzerjack
14/03/2013
Deutschland
...wie gewohnt, die Qualität ist gleichbleibend bestens!
Die Zahnbürste SONICARE benutze ich seit fast 4 Jahren, täglich. Ich bin mit dem Zustand meiner Zähne sehr zufrieden, genauso auch mein Zahnarzt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7002/05 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7002/05 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
suemalbert
15/10/2011
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7001/05 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7001/05 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste