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Arrêté
Lot de 2
Taille compacte
À visser
La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins profilés adaptés à la forme naturelle des dents, pour un nettoyage optimal.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Les têtes de brosse Philips Sonicare E-Series se vissent et se dévissent, pour un maintien optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage faciles.
4.6
sur 6
14
Avis
93%
recommandent ce produit
Piet1943
05/09/2015
Nederland
Acheteur vérifié
Poetst uitstekend
Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Sydney2
01/01/2015
Nederland
Acheteur vérifié
Hele fijne, echt goede opzetborsel. Wel prijzig.
[Employee of philipsglobal] Heel makkelijk in gebruik, met echt goed resultaat. Merkbaar beter als ander merk tandenborstel die ik eerst gebruikte. Ben op advies van de tandarts naar de Sonicare overgestapt. Met deze borstels. Ik vind de opzetborstels wel erg prijzig.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels
ms1411
23/04/2013
Nederland
fijne borstel
Ik vind deze borstel ontzettend fijn omdat hij zo klein is. Je komt overal met deze kleine borstelkop.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7011/05 Compacte sonische opzetborstels
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7011/05 Compacte sonische opzetborstels