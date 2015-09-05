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  • Puissance classique. Nettoyage classique.
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Arrêté

Philips Sonicare e-SeriesTêtes de brosse compactes

HX7012/10

4.6
| (14) Avis | 93% recommandent ce produit
Puissance classique. Nettoyage classique.
La gamme Philips Sonicare E-Series est recommandée pour les utilisateurs souhaitant éliminer efficacement la plaque dentaire au quotidien.
Voir tous les avantages

Une meilleure hygiène bucco-dentaire

Puissance classique. Nettoyage classique.

  • Lot de 2

  • Taille compacte

  • À visser

Notre tête de brosse classique

Notre tête de brosse classique

La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins profilés adaptés à la forme naturelle des dents, pour un nettoyage optimal.

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Système à visser pour Essence, Elite, Xtreme, Advance

Système à visser pour Essence, Elite, Xtreme, Advance

Les têtes de brosse Philips Sonicare E-Series se vissent et se dévissent, pour un maintien optimal, ainsi qu'un entretien et un nettoyage faciles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

14

Avis

93%

recommandent ce produit

2
1

05/09/2015

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Poetst uitstekend

Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels

01/01/2015

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Hele fijne, echt goede opzetborsel. Wel prijzig.

[Employee of philipsglobal] Heel makkelijk in gebruik, met echt goed resultaat. Merkbaar beter als ander merk tandenborstel die ik eerst gebruikte. Ben op advies van de tandarts naar de Sonicare overgestapt. Met deze borstels. Ik vind de opzetborstels wel erg prijzig.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7012/07 Compacte sonische opzetborstels

23/04/2013

Nederland

Nederland

fijne borstel

Ik vind deze borstel ontzettend fijn omdat hij zo klein is. Je komt overal met deze kleine borstelkop.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7011/05 Compacte sonische opzetborstels

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour e-Series HX7011/05 Compacte sonische opzetborstels

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