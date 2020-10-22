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Têtes de brosse à dents
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Philips Sonicare e-Series Têtes de brosse compactes
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HX7012/10
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Manuel d’utilisation
Tout (5)
Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare avec un appareil orthodontique ?
Quelle brosse à dents Philips Sonicare correspond le mieux à mes besoins ?
Qu'est-ce que la fonction EasyStart sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Puis-je utiliser le chargeur de mon Philips Sonicare AirFloss pour charger ma brosse à dents ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
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