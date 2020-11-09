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Arrêté

Philips Sonicare AirFloss UltraCanules interdentaires

HX8032/07

3.3
| (36) Avis
Des gencives plus saines en 2 semaines
Pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire, les canules AirFloss Ultra sont la solution la plus simple pour un nettoyage efficace des espaces interdentaires.
Voir tous les avantages

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Des gencives plus saines en 2 semaines

  • 2 canules

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Pour prendre facilement de bonnes habitudes

Pour prendre facilement de bonnes habitudes

Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser et offrant un nettoyage en profondeur, AirFloss permet de prendre de bonnes habitudes.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

36

Avis

09/11/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Funktioniert genau so wie angepriesen

Lasse mich nicht gerne für dumm verkaufen, wie es leider oft in der allgemeinen Werbung geschieht. Dieses Teil macht aber tatsächlich alles so wie versprochen.

Avantages

Einfache Handhabe

Contre

Bei Verwendung des optionalen Flüssigkeits-Tank leidet der Akku vom Handgerät. Daher wurde mein Gerät auch schon PROBLEMLOS ausgetauscht.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen

11/04/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Ideale Ergänzung zum Zähneputzen

Ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden. Es ist auf alle Fälle eine gute Ergänzung zum Zähneputzen

Avantages

Man kann die Zahnzwischenräume gründlicher säubern

Contre

Der Wasserstrahl sollte gezielt eingesetzt werden da es sonst spritzt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss Ultra HX8032/07 Interdental-Düsen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss Ultra HX8032/07 Interdental-Düsen

16/02/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Super Düsen

Ergonomie, Handhabung dieser Düsen sehr gut. Bin sehr zufrieden.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8013/07 Interdental – Düsen

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  1. Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.

  2. Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.

  3. Satisfait ou remboursé