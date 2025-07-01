Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Toutes les séries
Philips Sonicare AirFloss Ultra Canules interdentaires
Arrêté
Assistance
HX8032/07
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Tout (4)
Qu'indiquent les voyants de mon Philips Sonicare AirFloss ?
Comment utiliser mon Philips Sonicare AirFloss ?
Comment préparer votre Philips Sonicare AirFloss
Comment nettoyer mon AirFloss de Philips Sonicare ?
Ma station de remplissage et de charge Philips Sonicare ne remplit pas complètement mon AirFloss
La canule de mon Philips Sonicare AirFloss ne se détache pas ou se casse facilement
Mon Philips Sonicare AirFloss est moins puissant.
Mon Philips Sonicare AirFloss émet un sifflement
Le couvercle du réservoir de mon Philips Sonicare AirFloss s'est détaché.
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider