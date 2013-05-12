Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX8111/12
Rechargeable
avec 1 buse
La technologie Microburst envoie un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau pour nettoyer efficacement les espaces interdentaires, inaccessibles pour une brosse à dents
L'AirFloss a une autonomie de deux semaine entre deux charges.
Utilisation simple, un seul bouton, pour un nettoyage facile en 60 secondes.
3.7
sur 6
774
Avis
Youyou68
12/05/2013
France
Acheteur vérifié
Très bon résultat .
Très bon résultat , nettoie parfaitement les inter dents . Je remplace l eau par un rince bouche pour une meilleure hygiène .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
cris687
07/04/2013
France
ce produit donne satisfaction et correspond aux critères de vente.
Très efficace, élimine facilement les déchets alimentaires ainsi que les dépôts de plaque dentaire.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
Gones25
06/03/2013
France
Vraiment TOP !
C'est la première fois que nous utilisons un tel appareil. La première utilisation jet surprenant, par sa puissance, ensuite vraiment génial. Mélange eau + bain de bouche, il tient bien la charge. Bon achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8111/02 Micro-jet Interdentaire
Par rapport à la seule utilisation d'une brosse à dents manuelle