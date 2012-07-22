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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX8141
Rechargeable
Réservoir facile à remplir, utilise peu d'eau pour plus de propreté. Remplissez-le de bain de bouche pour une hygiène bucco-dentaire renforcée.
Un seul chargeur pour tous vos produits Philips Sonicare.
Faites glisser la pointe ergonomique le long de vos gencives jusqu'à ce qu'elle se place entre les dents. Permet un bon positionnement au niveau des dents du fond, toujours difficiles d'accès.
3.6
sur 6
55
Avis
favoucava
22/07/2012
France
Le complément indispensable à l'hygiène dentaire et buccale
Un conseil pour ceux qui se plaignent de saignements de gencives en utilisant l'Airfloss : Il faut diriger le jet parallèlement à la gencive et non vers la gencive, de sorte que le jet intervienne dans la cavité inter-dentaire et ne vienne pas frapper la gencive.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
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0bernhardt1
07/03/2015
Deutschland
Dieses Produkt ist jeden Euro wert !
Ich hab` mir die AirFloss auf Anraten meiner Zahnärztin zugelegt & ab dem ersten Tag Spaß damit gehabt - mittlerweile konnte ich auch schon meine liebe Frau ( sie hat`s mir zum Geburtstag geschenkt ) davon überzeugen !
Oui, je recommande ce produit
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FrankDD
20/08/2012
Deutschland
Endlich putzt man auch die Zahnzwischenräume!
Das Produkt ist super zum Reinigen der Zahnzwischenräume. Bei meinem letzten Kontrollbesuch wollte der Zahnarzt mir Zahnseide verkaufen. Da ich diese bereits zuhause hatte, allerdings (aus Bequemlichkeit und teilweise auch Schmerzen im Zahnfleisch) nicht benutzte, viel meine Wahl auf den Airfloss. Und ich muss sagen: ich bin restlos begeistert! Ebenso meine Freundin, welche das Gerät mittlerweile ebenfalls begeistert mitbenutzt. So blöd es klingt, aber damit macht es echt Spaß, Abends nach dem Zähneputzen noch die Zahnzwischenräume zu reinigen. Es fühlt sich hinterher super an und die Ergebnisse sind spitze. Ich würde sogar freiwillig zum Zahnarzt gehen damit er sich die Ergebnisse anschaut, nur fehlt mir bisher die Zeit dazu. Ich bin allerdings sehr optimistisch das es super ausfällt! Kurzum: Ich (bzw. mittlerweile wir) sind begeistert, dieses Produkt von Philips gekauft zu haben und empfehlen es uneingeschränkt weiter. Zu den Pros und Cons siehe unten.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
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