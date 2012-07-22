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Arrêté

Philips Sonicare AirFlossPhilips Sonicare AirFloss

HX8141

3.6
| (55) Avis
Nettoyage facile des espaces interdentaires
Si le nettoyage interdentaire ne fait pas partie de vos habitudes, vous n'éliminez pas les bactéries qui s'accumulent entre les dents et provoquent des infections. Avec Philips Sonicare AirFloss, procédez tous les jours à un nettoyage interdentaire impeccable en toute simplicité.
Voir tous les avantages

Une bouche plus saine, tout en douceur

Nettoyage facile des espaces interdentaires

  • Rechargeable

Réservoir facile à remplir

Réservoir facile à remplir

Réservoir facile à remplir, utilise peu d'eau pour plus de propreté. Remplissez-le de bain de bouche pour une hygiène bucco-dentaire renforcée.

Compatible avec les chargeurs Philips Sonicare standard

Compatible avec les chargeurs Philips Sonicare standard

Un seul chargeur pour tous vos produits Philips Sonicare.

Pointe de guidage pour un bon positionnement

Pointe de guidage pour un bon positionnement

Faites glisser la pointe ergonomique le long de vos gencives jusqu'à ce qu'elle se place entre les dents. Permet un bon positionnement au niveau des dents du fond, toujours difficiles d'accès.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

55

Avis

22/07/2012

France

France

Le complément indispensable à l'hygiène dentaire et buccale

Un conseil pour ceux qui se plaignent de saignements de gencives en utilisant l'Airfloss : Il faut diriger le jet parallèlement à la gencive et non vers la gencive, de sorte que le jet intervienne dans la cavité inter-dentaire et ne vienne pas frapper la gencive.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

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07/03/2015

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist jeden Euro wert !

Ich hab` mir die AirFloss auf Anraten meiner Zahnärztin zugelegt & ab dem ersten Tag Spaß damit gehabt - mittlerweile konnte ich auch schon meine liebe Frau ( sie hat`s mir zum Geburtstag geschenkt ) davon überzeugen !

Oui, je recommande ce produit

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20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Endlich putzt man auch die Zahnzwischenräume!

Das Produkt ist super zum Reinigen der Zahnzwischenräume. Bei meinem letzten Kontrollbesuch wollte der Zahnarzt mir Zahnseide verkaufen. Da ich diese bereits zuhause hatte, allerdings (aus Bequemlichkeit und teilweise auch Schmerzen im Zahnfleisch) nicht benutzte, viel meine Wahl auf den Airfloss. Und ich muss sagen: ich bin restlos begeistert! Ebenso meine Freundin, welche das Gerät mittlerweile ebenfalls begeistert mitbenutzt. So blöd es klingt, aber damit macht es echt Spaß, Abends nach dem Zähneputzen noch die Zahnzwischenräume zu reinigen. Es fühlt sich hinterher super an und die Ergebnisse sind spitze. Ich würde sogar freiwillig zum Zahnarzt gehen damit er sich die Ergebnisse anschaut, nur fehlt mir bisher die Zeit dazu. Ich bin allerdings sehr optimistisch das es super ausfällt! Kurzum: Ich (bzw. mittlerweile wir) sind begeistert, dieses Produkt von Philips gekauft zu haben und empfehlen es uneingeschränkt weiter. Zu den Pros und Cons siehe unten.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

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