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Arrêté

Philips Sonicare AirFlossPhilips Sonicare AirFloss

HX8181

3.2
| (27) Avis
Nettoyage facile des espaces interdentaires
Si le nettoyage interdentaire ne fait pas partie de vos habitudes, vous n'éliminez pas les bactéries qui s'accumulent entre les dents et provoquent des infections. Avec Philips Sonicare AirFloss, procédez tous les jours à un nettoyage interdentaire impeccable en toute simplicité.
Voir tous les avantages

Une bouche plus saine, tout en douceur

Nettoyage facile des espaces interdentaires

  • Rechargeable

Réservoir facile à remplir

Réservoir facile à remplir

Réservoir facile à remplir, utilise peu d'eau pour plus de propreté. Remplissez-le de bain de bouche pour une hygiène bucco-dentaire renforcée.

Compatible avec les chargeurs Philips Sonicare standard

Compatible avec les chargeurs Philips Sonicare standard

Un seul chargeur pour tous vos produits Philips Sonicare.

Pointe de guidage pour un bon positionnement

Pointe de guidage pour un bon positionnement

Faites glisser la pointe ergonomique le long de vos gencives jusqu'à ce qu'elle se place entre les dents. Permet un bon positionnement au niveau des dents du fond, toujours difficiles d'accès.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

27

Avis

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Really Useful

I was unsure how effective and easy to use the Air Floss would be. However, I cannot speak highly enough in both areas. Once I quickly became familiar and confident with the technique of using it, then it works very well. Just make sure you are near a sink when using a mouthwash to perform the 'floss' action, as I do, in order to rinse out the excess mouthwash that builds up in your mouth.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

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Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

28/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goede eigenschappen

op advies van mijn tandarts en mijn mond hygiëniste de airfloss aangeschaft. Zeer prettig in gebruik, maar het belangrijkste veel minder tand aanslag dan bij poetsen enof flossen.

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Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

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12/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Easy To Use

Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh

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Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

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Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss

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