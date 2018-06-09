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Arrêté
HX8211/02
Vous n'utilisez pas de fil dentaire ? Optez pour AirFloss.
Pour ceux qui ne font pas de nettoyages interdentaires réguliers, AirFloss est une solution facile pour nettoyer les espaces interdentaires. AirFloss peut être utilisé avec du bain de bouche ou de l'eau. Sa technologie exclusive qui allie air et micro-gouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès.
contient 1 canule
AirFloss utilise une technologie exclusive d'air et de micro-gouttelettes pour envoyer un bref jet d'air et d'eau ou de bain de bouche entre vos dents. Le bouton pour activer est aussi simple qu'un clic de souris.
Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.
Avec AirFloss, nettoyez votre bouche en seulement 30 secondes ! Un clic suffit pour libérer un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau, délogeant efficacement la plaque entre vos dents. Déplacez la pointe de guidage et répétez l'opération pour un nettoyage complet de votre bouche. Pour utiliser la nouvelle fonction Auto-burst, maintenez le bouton enfoncé et déplacez la pointe de guidage sur chaque espace interdentaire. Un micro-jet d'air et de gouttelettes d'eau est envoyé automatiquement toutes les secondes.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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3.8
sur 6
786
Avis
Emma1701deCourbevoie
09/06/2018
France
Rectification / très contente de mon achat
Je tiens à rectifier mon commentaire du 23 mai (merci d'ailleurs pour votre retour). Après de nombreux essais sur plusieurs jours, l'eau a fini par sortir. Depuis, je suis très contente de mon AirFloss et je ne pourrais plus m'en passer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8210/22 Interdentaire - rechargeable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8210/22 Interdentaire - rechargeable
dentsblanches
24/12/2017
France
Me convient
Utilisation récente, Je ne peux pas juger de l'efficacité. Mais j'ai une sensation de bouche bien plus propre qu'avec un simple brossage. Déloge les débris alimentaires que je croyais avoir éliminé avec la brosse à dents. Je ne sais pas m'en servir sans asperger le miroir de la salle de bain, ça va peut-être venir. Trop lourd pour l'emmener lors de déplacements. Je le remplace par des brossettes. La notice n'indique pas à quelle fréquence l'utiliser (1 fois par jour ? 3 fois par jour ?)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8210/22 Interdentaire - rechargeable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8210/22 Interdentaire - rechargeable
Paristravel80
09/11/2017
France
Acheteur vérifié
Répondant à toutes mes attentes.
Très agréable et simple d’utilisation. Batterie avec une très grande capacité. Produit parfait en complet journalier du brossage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8211/02 Micro-jet Interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8211/02 Micro-jet Interdentaire
par rapport à un brossage manuel seul