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Arrêté

Philips Sonicare AirFlossInterdentaire - rechargeable

HX8255/02

3.4

| (131) Avis

Vous n'utilisez pas de fil dentaire ? Optez pour AirFloss.

Pour ceux qui n'utilisent pas de fil dentaire régulièrement, AirFloss permet de nettoyer très facilement les espaces interdentaires. AirFloss peut être utilisé avec du bain de bouche ou de l'eau. Sa technologie exclusive d'air et micro-gouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones où la brosse ne passe pas.

Voir tous les avantages

Élimine la plaque dentaire là où la brosse ne passe pas

Vous n'utilisez pas de fil dentaire ? Optez pour AirFloss.

  • avec 3 canules

  • 1 porte-canule

  • Housse de voyage

Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.

Élimine plus de plaque dentaire entre les dents

Élimine plus de plaque dentaire entre les dents

Nettoie la totalité de votre bouche en seulement 30 secondes

Nettoie la totalité de votre bouche en seulement 30 secondes

Avec AirFloss, nettoyez votre bouche en seulement 30 secondes ! Un clic suffit pour libérer un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau, délogeant efficacement la plaque entre vos dents. Déplacez la pointe de guidage et répétez l'opération pour un nettoyage complet de votre bouche. Pour utiliser la nouvelle fonction Auto-burst, maintenez le bouton enfoncé et déplacez la pointe de guidage sur chaque espace interdentaire. Un micro-jet d'air et de gouttelettes d'eau est envoyé automatiquement toutes les secondes.

Spécificités Techniques

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3.4

sur 6

131

Avis

05/08/2017

France

France

Acheteur vérifié

Satisfait du produit

Ce produit correspond à mes attentes, le jet est assez puissant pour le nettoyage des espaces importants interdentaires. Pas très encombrant dans la trousse de toilette et autonomie testée de 1 semaine environ pour 2 usages quotidien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8255/02 Micro-jet Interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8255/02 Micro-jet Interdentaire

27/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Excellent produit avec une bonne autonomie de 7-8 jours. Puissant et facile d'utilisation et depuis que je l'utilise, mon dentiste est très satisfait du résultat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8255/02 Micro-jet Interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8255/02 Micro-jet Interdentaire

18/03/2017

France

France

Tres bon produit

Très bien pour un nettoyage entre les dents. Après un très bref apprentissage, l'utilisation de cet appareil donne une impression de propreté dentaire qui laisse rêveur un utilisateur de fil ou de brossettes comme moi. Je le conseille. Un petit bémol : attention au bouchon du réservoir qui a tendance, si on n'y fait attention, a se perdre. Le service de livraison employé par la boutique avec la société DHL est excellent et très sérieux.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8255/02 Micro-jet Interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AirFloss HX8255/02 Micro-jet Interdentaire

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