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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX8332/01
2 canules
AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***
Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.
Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.
3.7
sur 6
934
Avis
Pr65
06/09/2017
Suisse
Produit conforme à sa description
Le microjet automatique correspond à mon attente. Le réservoir est facile à remplir. Il nettoie en profondeur les espaces interdentaires, qui sont inaccessibles avec une brosse à dent. Plus besoin de fil dentaire, plus de saignement des gencives. Pas de souci concernant la batterie, elle reste chargée deux semaines. Quant au choix du jet, il peut être utilisé soit en manuel, soit en automatique continu. Très bon produit que je recommande sans hésitation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
momo1959
05/06/2017
Suisse
Acheteur vérifié
ce produit est vraiment super facile à utiliser
excellent produit et très facile à manier. parfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8331/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Camber
19/12/2022
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
Produit très facile d'emploi que j'ai recommandé à mes patients quand j'étais en activité. Peu encombrant et pratique pour le voyage. Bonne autonomie.Efficace.
Avantages
Son absence de cordon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Satisfait ou remboursé
Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.
Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.
Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.
Selon le réglage du jet